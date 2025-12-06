か、かっわいいぃぃいーーーッ♡【3COINS】冬の味方がプチプラ！「レッグウェア」

寒さが厳しくなり、外に出るのも憂鬱になりそうなこれからの季節。少しでも気分を上げたいなら、タイツやソックスを取り入れて足元のおしゃれを楽しんでみて。そこで今回は、【3COINS（スリーコインズ）】でゲットできるプチプラのレッグウェアをご紹介。レースやリボン柄など、可愛いをギュッと詰め込んだアイテムをピックアップしました。

ガーリーな雰囲気を醸し出すレース模様のタイツ

【3COINS】「ラッセル編みレースタイツ」\550（税込）

足元からガーリーなムードをまとえそうなレース模様のタイツ。今季のトレンドとしても注目されているレースアイテムは、一点投入で鮮度高めなコーデに仕上がりそう。ほんのりと透け感があり蒸れにくそうなので、ブーツとのコーデでも重宝するかも。清潔感があって女性らしい雰囲気が漂うホワイトのほか、甘辛ミックスなブラックも揃えています。

くしゅっとしたシルエットがコーデのワンポイントに

【3COINS】「くしゅくしゅルーズソックス」\330（税込）

くしゅっとさせて履くことで、ルーズなシルエットが可愛らしいワンポイントになるソックス。ミニ丈のボトムスと合わせたガーリーなコーデも、プリーツスカートでプレッピーに仕上げるのも◎ ルーズソックスとしてはもちろん、伸ばしてハイソックスとして履くのもおすすめ。シンプルな無地のソックスなので、柄物のボトムスとも好相性です。

バレエコアなムードをまとえるリボン柄ソックス

【3COINS】「ジャガードリボン柄ソックス」\330（税込）

トレンドのバレエコアな雰囲気が漂うリボン柄のソックス。ジャガード編みで仕上げた華やかなデザインで、足元からおしゃれを底上げできるかも。アイボリー・ブラック・ネイビーというシックな色展開になっており、大人世代もトライしやすそうです。フェミニンなコーデだけではなく、カジュアルなジーンズスタイルにアクセントが欲しいときにもぴったり。

防寒しながらおしゃれ見え！ クマ柄のレッグウォーマー

【3COINS】「マシュマロレッグウォーマーアニマル」\550（税込）

足元の冷えが辛いこれからの季節には、レッグウォーマーを取り入れてみて。公式サイトによると「ふわふわで着心地が良く」とのことで、リラクシーに使えそうです。パンツの下に仕込んだり、ミニ丈のボトムスにアクセントとして投入するのも◎ キュートなクマ柄が、華やかで女性らしい足元に仕上げてくれそう。カラーは上品な淡色を揃えており、大人も取り入れやすそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M