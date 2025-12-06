「100点」キターーーッッ！！【ローソン】朝食・おやつに♡「新作ベーカリー」

【ローソン】の「新作ベーカリー」に、マニアたちが絶賛する商品が続々と登場。朝食やおやつにぴったり新作ベーカリーは、クオリティが高く、食べ応えもあるため、一度食べたらリピートしたくなる人も多いはず。そこで今回は、終売前に食べておきたい新作ベーカリーを紹介します。

原点回帰するスタンダードな味わい

ボリュームたっぷりで満足感が高そうな「もれそうなメガクリームパン」。商品名の通り、パンから溢れ出そうなくらいカスタードクリームをたっぷり詰め込んでいるため、シンプルな菓子パンでも食べ応えは抜群。パンが大きくてクリームたっぷり、という素朴な味わいを求める方におすすめしたい一品です。

クリーム好きを夢中にさせるコラボ商品

ローソンではすっかりおなじみの生クリーム専門店【Milk（ミルク）】とのコラボ商品が、またまた新登場。「MILKふんわりホイップロール」は、ふんわり食感のロールパン生地にミルキーな生クリームをサンドした、デザート感覚で食べられるベーカリー。生クリーム専門店こだわりの本格生クリームを堪能できるため、それだけでも満足度高めな仕上がりになっているはず。ホイップ好きは、見逃し厳禁です。

「黒」がテーマの新作ベーカリー

真っ黒な見た目が特徴的な「ブラックメロンパン」は、黒をテーマにした新作ベーカリーとして登場した商品。生地にココアパウダーを練りこんでいるため、パッと見ただけではメロンパンと判断できないほど、見事なまでに真っ黒です。パンには、ブラッククランチとホイップをサンドしており、@yuumogu22さんいわく「結論から言うとめっちゃ美味しい」とのこと。見た目にも味にも驚く仕上がりを楽しめます。

マニア大絶賛の注目ベーカリー

@yuumogu22さんが「チョコクイニー 100点です」と大絶賛するのは、チョコの味わいを特徴とした「ショコラクイニーアマン」。もともと、ローソンのクイニーアマンはクオリティが高く、比較的ファンの多い商品ですが、そんなクイニーアマンとチョコレートを合体させた商品は、食べる前から期待度大！ パン生地のバター風味とチョコの甘み、表面のカリカリ食感など、ひと口ごとに満たされる味わいを楽しめそうです。

食べるたびに幸せな気分を運んでくれる【ローソン】の「新作ベーカリー」。朝食にもおやつにもぴったりな甘さと食べ応えのため、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様、@pan.oyatsu様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる