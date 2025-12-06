「申込期限終了まであと１ヵ月」…ふるさと納税の専門家が厳選！寄付金１万円以下で「おトクな返礼品」

今年の申込期限終了まであと１ヵ月

今年10月１日を境に、ふるさと納税をめぐる環境は激変した。

居住地以外の自治体に収入に応じた寄付を行うことで、住民税と所得税の控除を受けることができるこの制度。自己負担2000円で、寄付した自治体から寄付金額の３割以内の返礼品をもらうことができ、さらには各ポータルサイトが展開するキャンペーンを利用すると、ポイントまで還元される――。

まさに利用しない手はない″神制度″だったが、10月１日からポータルサイトによるポイント付与が禁止される″改悪″が行われた。ふるさと納税比較サイト『ふるさと納税ガイド』編集長の飛田啓介氏が話す。

「当然と言うべきか、やはり今年は制度変更直前の９月末までに申し込みのピークが訪れました。つまり現在は、『すでにメインの申し込みは済ませたが、限度額まではあと少しだけ余裕がある』という人が例年よりも多い状態です。そこで、限度額の調整用として、１万円以下の少額返礼品の注目度が高まっています。

実際、私が運営する『ふるさと納税ガイド』の人気ランキングでは、トップ10のうち６つが１万円以下の返礼品です（取材時点）。このニーズの高まりを自治体や事業者も理解しているようで、例年と比べても少額返礼品が多く出されている印象があります」

ポイント還元がなくなったとはいえ、自己負担2000円で全国各地の名産物が手に入ることに変わりはない。そこでFRIDAYは、ふるさと納税の専門家に助言を仰ぎ、１万円以下で申し込めるおトクな返礼品を厳選した。表を参照し、年の瀬の「駆け込み」に役立ててほしい。

「１万円以下の寄付でも、高級食材を楽しむことができる」と話すのは、日常生活をふるさと納税の返礼品で賄い、さまざまなメディアでふるさと納税に関する情報を発信している「ふるさと納税のプロ」こと甲斐政浩氏だ。

「人気フルーツのイチゴですが、福岡県太宰府市では5000円の寄付で『あまおう』がもらえます。ただ、時期によって量や寄付額が変動することに注意。クリスマスシーズンの12月はイチゴが高騰するため、発送時期を年明け以降にしたり、サイズや形にこだわらない『ワケあり』のものを選んだりすると、安くて量の多いイチゴを楽しめます」

冬に食べたい果物の代名詞であるみかんも、人気の少額返礼品だ。

「和歌山県美浜町への6000円の寄付で、有田みかんが1.25kg手に入る。サイズが不揃いなだけで、味は変わりません。他の自治体にもみかんの返礼品はありますが、美浜町は最安水準です。

また、高級フルーツとして知られるシャインマスカットも、先行予約を駆使すれば、１万円以下の寄付で手に入れることが可能です。たとえば、『Ａｍａｚｏｎふるさと納税』で山梨県富士吉田市に１万円を寄付すると、1.2kgのシャインマスカットを楽しめる。

100gあたり1000円が相場なのに、富士吉田市では100gあたり833円です。今から申し込んで到着するのは来年９月と、かなり先にはなりますが、シャインマスカットの申し込みが集中する夏から秋にかけての時期に、これほどコスパの高い返礼品が出ることはまずありません」（前出・飛田氏）

『FRIDAY』2025年12月12日号より