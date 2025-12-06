ハロー！プロジェクトのアイドル・Juice=Juiceのシングル曲「盛れ！ミ・アモーレ」のYouTube動画再生回数が5日、合計で1000万回を突破した。



【写真】「CanCam」にも登場 17歳とは思えないクールビューティー・遠藤彩加里

YouTubeで公開されている同曲の公式動画は5日深夜の時点で

・ミュージックビデオ（MV）の「Promotion Edit」＝375万回

・秋ツアー初日の「Live at Zepp DiverCity 2025.9.17」＝101万回

・ダンスの練習風景を収めた「-Dance Practice ver.-」＝39万回

・10月10日に開催した生バンドでのライブ映像「BAND Live Ver.」＝149万回

・THE FIRST TAKE＝214万回

・11月19日の日本武道館公演を収めた「Concert 2025 Queen of Hearts Special Flush」＝123万回

合計すると1002万回再生となる。さまざまなバージョンを投入したことが功を奏して“大台”に乗った形となった。



「THE FIRST TAKE」ではメンバーの江端妃咲（18）がホイッスルを初披露。井上玲音（24）はボイスパーカッション、有澤一華（21）はバイオリンを弾くという他にはないバージョン。武道館公演ではリーダー・段原瑠々（24）が新メンバー・林仁愛（14）を「食べそう」（段原談）になるシーンを見ることができる。



同曲は10月8日発売。ラテン系の楽曲のノリの良さと脚を高く上げる「シャッターチャンス」の振り付けが話題となっていた。後輩グループ・OCHA NORMA（オチャ・ノーマ）のメンバーが動画配信で「隙あらばアモーレ（隙アモ）」として“振りコピ”したことがきっかけとなり、TikTokでダンス動画がジワジワと拡散していた。



Juice=Juiceは12月29日、千葉・幕張メッセで開催されるフェス「COUNTDOWN JAPAN2526」に出演。コスモステージのトリを務める予定となっている。



（よろず～ニュース編集部）