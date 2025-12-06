Ãæ»³ÈþÊæ¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°¡ª¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë»Ä¤ëµ®½Å¤Ê²Î¾§¥·¡¼¥ó¤¬±ÇÁüºîÉÊ²½
¡¡Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë»Ä¤ëµ®½Å¤Ê²Î¾§±ÇÁü¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µÇ°Blu¡¾ray¡ÖÃæ»³ÈþÊæ 40th Anniversary Thank You for the Memories¡×¡Ê3ËçÁÈ¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯3·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¡ØÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ê¤É¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë»Ä¤ëÈà½÷¤Îµ®½Å¤Ê²Î¾§±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤Ç¡¢Blu¡¾ray²½¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢28P¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤â¤Ä¤¯¡£
¡¡¡ÖÃæ»³ÈþÊæ 40th Anniversary Thank You for the Memories¡×¡Ê3ËçÁÈ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î4ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê1Ëü9800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
