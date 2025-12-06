マンチェスター・シティへ向かったFWオマル・マルムシュに続き、今夏にはFWウーゴ・エキティケまでリヴァプールに引き抜かれたフランクフルトでは新エース探しが急務だった。



今夏にマインツから獲得したFWヨナタン・ブルカルトがその役割をこなすことになったが、ブルカルトは先日のケルン戦でふくらはぎを負傷。1ヶ月ほど離脱すると見られている。ここまでリーグ戦10試合に出場して8ゴールを挙げていただけに、ブルカルトの離脱は痛手だ。





ブルカルトの穴を埋めるFWが必要だが、本来ここで頑張ってほしいのがFWエリー・ワヒだ。22歳と若いワヒは将来性あるFWとして期待されており、フランスの世代別代表でもプレイしてきた。フランクフルトは今年の冬にワヒの獲得へ2600万ユーロを投じており、未来のエース候補と考えていたはずだ。しかしワヒは加入から1ゴールしか決めていない。それもDFBポカールで1点を決めただけで、まだブンデスリーガでゴールを決めていない。昨季はシーズン途中の加入という言い訳も通用したが、そろそろその言い訳も使えない。前節のヴォルフスブルク戦ではついにメンバーから外れているが、ブルカルトが負傷離脱している中でのメンバー外はショックが大きい。独『Bild』は「監督のトップメラーはワヒについてもう話す気がないようだ。ワヒは監督を失望させてきたからだ」と伝えていて、残念ながら構想から外れてしまったようだ。年明けの退団も噂されていて、2600万ユーロもかけたFWが不発とはフランクフルトにとって痛い出費だ。