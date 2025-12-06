今夏にリヴァプールを離れ、レアル・マドリードに加入したイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルド。しかし加入から怪我が続いていて、先日行われたアスレティック・ビルバオ戦で再び負傷してしまった。



アーノルドはこのゲームの54分に退いているが、診断では左足の大腿四頭筋の損傷で2ヶ月ほど離脱することになるという。この情報を受け、英『GIVE ME SPORT』は来夏の2026W杯参戦も厳しいのではないかと取り上げている。





W杯までは時間があるが、イングランド代表はタレント集団だ。アーノルド以外にも右サイドバックの選択肢はある。イングランド代表が次に集まるのは3月のことで、アーノルドはそれまでにレアルでアピールしておく必要があった。しかし今回の怪我でアピールタイムが限られることになる。同メディアは「次の代表マッチウィークまでにアーノルドがベストコンディションに戻る可能性は低く、トゥヘル（監督）はW杯へ彼を評価する機会を失うことになる。アーノルドは落胆するかもしれないが、今の代表には豊富な選択肢がある。わざわざリスクを冒す必要もないだろう」と伝えていて、怪我がちのアーノルドにこだわる必要はないとの見方を示している。アーノルドの高精度な右足は魅力的だが、コンディションが不安定となれば話は別だ。3月の親善試合でテストするのも1つの手ではあるが、トゥヘルはどう判断するだろうか。