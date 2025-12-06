



前節は昇格組のクレモネーゼに1-3で敗れてしまったが、ボローニャはここまでセリエA6位と良い滑り出しを見せている。称賛されるべきは昨季よりチームを指揮するヴィンチェンツォ・イタリアーノだ。



昨夏にはDFリッカルド・カラフィオーリをアーセナル、FWジョシュア・ザークツィーをマンチェスター・ユナイテッドへ引き抜かれ、今夏にもFWダン・エンドィエをノッティンガム・フォレスト、DFサム・ブーケマをナポリへ売却するなど、主力の流出が続いた中でもイタリアーノは結果を出してきた。





昨季はリーグ9位に終わったが、コッパ・イタリアを制覇。そのおかげで今季はヨーロッパリーグに参戦中だ。ELでは2勝2分1敗とやや苦戦しているが、セリエAで6位に入っていることを考えれば上手く両立できていると言える。4日に行われたコッパ・イタリアのベスト16ではパルマを2-1で撃破しており、コッパ・イタリア連覇も夢ではないか。またこのパルマ戦では、今夏にフリーで獲得したイタリアのベテランFWチーロ・インモービレが復帰。開幕戦以降はハムストリングの故障で離脱が続いていたが、35歳の経験豊富なFWが戻ってきた。伊『Sport Mediaset』によると、イタリアーノも「チーロの復帰は最高のニュースだ。メンタル的にもフィジカル的にも、我々は新たな武器を手にすることになる」とインモービレの復帰を喜んでいる。現在のチームではパルマ戦でも決勝点を挙げたアルゼンチン人FWサンティアゴ・カストロがブレイクしているが、経験豊富なインモービレも頼れる存在となるだろう。セリエAでもトップ4入りが目標となり、ELとコッパ・イタリアの戦いを含め見逃せないチームだ。