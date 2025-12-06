二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が、11月27日に弟子の横綱・大の里の地元、石川県津幡町で講演しました。

「横綱から横綱、そして大の里」というテーマで語られた約1時間の講演では、親方自身の相撲人生や大学院での経験、さらには茨城県で相撲部屋を作るに至ったエピソードが披露されました。

“晩成力士”から“最速出世横綱”の師匠へ

二所ノ関親方は講演の冒頭、自身の横綱昇進について触れ、「横綱に昇進したのが新入幕から73場所、史上最も遅い横綱ということでございまして、ちなみに大の里は初土俵から13場所」と、自身と弟子の対照的な出世スピードを語りました。

「1番遅い出世をした親方が1番早い弟子を育てるという」と笑いを誘いながらも、親方はその背景に自らの経験がいきていると説明しました。

二所ノ関親方「15年かかりましたけども、本当に山あり谷あり、いろんな経験をさせていただいて、その経験を大の里にぶつけてきたことが非常にスピード出世につながったのかな」

「僕の失敗を彼はすごくいかして、上手く今乗っている」と大の里について語る親方。九州場所で、大の里は優勝争いの中にいながら千秋楽で休場しましたが、その決断には親方の経験が深く関係していました。

横綱時代に左肩をけがをし、その後無理をしたことが現役引退につながった苦い思い出を紹介した親方。その教訓を弟子にいかしていることが垣間見られました。

中卒から早稲田の大学院へ、経営者などユニークな顔ぶれの“同級生”

二所ノ関親方は、中学を卒業し角界に入りましたが、引退後に早稲田大学の大学院で学びました。

引退後に部屋を開こうとしていた時期に早稲田大学の教授と話す機会があり、2020年の4月にスポーツ科学研究科に入学を果たしましたが、ユニークな同級生に囲まれての学びとなりました。

二所ノ関親方「私の同期というのはみんな学生ではなく、みんな経営者だったんです。ミクシーの社長だったり、アビスパ福岡の社長だったり、TBSのアナウンサーだったり」

「イオンに相撲部屋を作る」 集客効果抜群のアイデアも

そんな中、教授が出した課題が「もし自分が稀勢の里だったらどんな相撲部屋を作るか」というものでした。2週間でそれぞれパワーポイントにまとめて発表をしました。

親方を含め6人が発表しましたが、全員が一致したポイントがありました。「茨城に作る」ということでした。

二所ノ関親方「1人が言ったのは『田舎にはイオンがあるでしょ。イオンに相撲部屋を作ってしまえばいいんじゃないか。そうすれば人が集まるのではないか。温泉を掘って温泉施設を作ればいいのではないか』と。そしてある人は、茨城の企業トップ20ぐらいを調べ上げて、『このトップ20はおそらく相撲部屋を応援していない。茨城に作ることになれば、企業は必ず応援してくれるのではないか』と話してくれる人もいた」

「頭が大相撲で凝り固まっていた」 親方は学びをもとに茨城に部屋創設

親方にとって、同級生の考えは「刮目もの」だったようです。

二所ノ関親方「相撲界に17年ぐらいいたので、頭が大相撲で凝り固まっていたという部分があったが、こんないろんな考え方あるんだと。茨城で相撲部屋をやってみたらおもしろいんじゃないかと」

大学院では1年学び2021年3月に修了し、2022年6月に茨城県阿見町で部屋はスタートを切りました。イオンに作るというわけにはいきませんでしたが、学んだことをもとに、親方は地元で部屋を興しました。

本場所が年に3回ある両国からはかなり離れた距離ですが、親方の新たな発想のもと、茨城県で横綱・大の里を筆頭に力士は角界で躍動しています。