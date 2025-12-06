【サッカーW杯】グループステージ組み合わせ決定 日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフBと対戦
2026年サッカー北中米ワールドカップのグループステージ組み合わせが現地5日、アメリカのワシントンで開催されました。
今大会は出場48チームが、A〜Lの12グループに分かれてのグループステージ。48チームはあらかじめポット1〜4に分けられており、各グループにポット1〜4の1チームが入ります。
ポット2に入っていた日本（FIFAランク18位）はグループFに。ポット1ではオランダ（同7位）、ポット3からはチュニジア（同40位）、そしてポット4には、来年3月に決定する欧州プレーオフBの勝者と対戦することになりました。このプレーオフＢには、ウクライナ（同28位）、ポーランド（同31位）、スウェーデン（同43位）、アルバニア（同63位）の4チームが所属しています。
グループステージの上位2チームは突破確定。3位になった場合は各グループ3位の成績上位8チームに入れば、突破することになります。仮に1位、2位で通過した場合、ノックアウトステージ1回戦ではグループCの1位、2位との対戦。グループCにはブラジル（5位）、モロッコ（11位）らが入りました。
【グループステージ組み合わせ結果】（）内の数字は11月20時点のFIFAランク
＜グループA＞
メキシコ（15位）
南アフリカ （61位）
韓国（22位）
欧州PO枠D デンマーク（21位）、チェコ（44位）、アイルランド（59位）、北マケドニア（65位）
＜グループB＞
カナダ（27位）
欧州PO枠A イタリア（12位）、ウェールズ（32位）、北アイルランド（69位）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（71位）
カタール（51位）
スイス（17位）
＜グループC＞
ブラジル（5位）
モロッコ（11位）
ハイチ（84位）
スコットランド（36位）
＜グループD＞
アメリカ（14位）
パラグアイ（39位）
オーストラリア （26位）
欧州PO枠C トルコ（25位）、スロバキア（45位）、ルーマニア（47位）、コソボ（80位）
＜グループE＞
ドイツ（9位）
キュラソー（82位）
コートジボワール（42位）
エクアドル（23位）
＜グループF＞
オランダ（7位）
日本（18位）
欧州PO枠B ウクライナ（28位）、ポーランド（31位）、スウェーデン（43位）、アルバニア（63位）
チュニジア（40位）
＜グループG＞
ベルギー（8位）
エジプト（34位）
イラン（20位）
ニュージーランド（86位）
＜グループH＞
スペイン（1位）
カーボベルデ（68位）
サウジアラビア（60位）
ウルグアイ（16位）
＜グループI＞
フランス（3位）
セネガル（19位）
大陸間PO枠2 イラク（58位）ボリビア（76位）、スリナム（123位）
ノルウェー（29位）
＜グループJ＞
アルゼンチン（2位）
アルジェリア（35位）
オーストリア（24位）
ヨルダン（66位）
＜グループK＞
ポルトガル（6位）
大陸間PO枠1 コンゴ民主共和国（56位）、ジャマイカ（70位）、ニューカレドニア（149位）
ウズベキスタン（50位）
コロンビア（13位）
イングランド（4位）
クロアチア（10位）
ガーナ（72位）
パナマ（30位）