2026年サッカー北中米ワールドカップのグループステージ組み合わせが現地5日、アメリカのワシントンで開催されました。

今大会は出場48チームが、A〜Lの12グループに分かれてのグループステージ。48チームはあらかじめポット1〜4に分けられており、各グループにポット1〜4の1チームが入ります。

ポット2に入っていた日本（FIFAランク18位）はグループFに。ポット1ではオランダ（同7位）、ポット3からはチュニジア（同40位）、そしてポット4には、来年3月に決定する欧州プレーオフBの勝者と対戦することになりました。このプレーオフＢには、ウクライナ（同28位）、ポーランド（同31位）、スウェーデン（同43位）、アルバニア（同63位）の4チームが所属しています。

グループステージの上位2チームは突破確定。3位になった場合は各グループ3位の成績上位8チームに入れば、突破することになります。仮に1位、2位で通過した場合、ノックアウトステージ1回戦ではグループCの1位、2位との対戦。グループCにはブラジル（5位）、モロッコ（11位）らが入りました。

【グループステージ組み合わせ結果】（）内の数字は11月20時点のFIFAランク

＜グループA＞

メキシコ（15位）

南アフリカ （61位）

韓国（22位）

欧州PO枠D デンマーク（21位）、チェコ（44位）、アイルランド（59位）、北マケドニア（65位）

＜グループB＞

カナダ（27位）

欧州PO枠A イタリア（12位）、ウェールズ（32位）、北アイルランド（69位）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（71位）

カタール（51位）

スイス（17位）

＜グループC＞

ブラジル（5位）

モロッコ（11位）

ハイチ（84位）

スコットランド（36位）

＜グループD＞

アメリカ（14位）

パラグアイ（39位）

オーストラリア （26位）

欧州PO枠C トルコ（25位）、スロバキア（45位）、ルーマニア（47位）、コソボ（80位）

＜グループE＞

ドイツ（9位）

キュラソー（82位）

コートジボワール（42位）

エクアドル（23位）

＜グループF＞

オランダ（7位）

日本（18位）

欧州PO枠B ウクライナ（28位）、ポーランド（31位）、スウェーデン（43位）、アルバニア（63位）

チュニジア（40位）

＜グループG＞

ベルギー（8位）

エジプト（34位）

イラン（20位）

ニュージーランド（86位）

＜グループH＞

スペイン（1位）

カーボベルデ（68位）

サウジアラビア（60位）

ウルグアイ（16位）

＜グループI＞

フランス（3位）

セネガル（19位）

大陸間PO枠2 イラク（58位）ボリビア（76位）、スリナム（123位）

ノルウェー（29位）

＜グループJ＞

アルゼンチン（2位）

アルジェリア（35位）

オーストリア（24位）

ヨルダン（66位）

＜グループK＞

ポルトガル（6位）

大陸間PO枠1 コンゴ民主共和国（56位）、ジャマイカ（70位）、ニューカレドニア（149位）

ウズベキスタン（50位）

コロンビア（13位）

＜グループL＞イングランド（4位）クロアチア（10位）ガーナ（72位）パナマ（30位）