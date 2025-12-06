【ロイヤルホスト デリの福袋】売れ筋ベスト5のセット/カレー&スイーツセットの2種展開
ロイヤルグループの食品事業を担うロイヤルは、冷凍食品ブランド『Royal Host Deli(ロイヤルホスト デリ)』から「ロイヤルホスト デリの福袋 2026」を公式オンラインストア限定で販売する。
ラインアップは、『売れ筋ベスト5の福袋』（税込8,500円/2,000セット限定）、『カレー&スイーツ福袋』（税込6,500円/1,000セット限定）の2種。販売期間は、2025年12月10日10時〜2026年1月9日まで。
「ロイヤルホスト デリ」の販売開始当初から11月までの人気上位5品を詰め合わせた。
『売れ筋ベスト5の福袋』税込8,500円
【価格】
税込8,500円
【セット内容】
･コスモドリア×2
･海老と帆立のシーフードドリア×2
･ビーフジャワカレー×2
･煮込み風ハンバーグ×2
･海老とチキンのマカロニグラタン×2
※すべて冷凍商品
カレーの辛さと、スイーツの甘さのどちらも堪能できるセット。
『カレー&スイーツ福袋』税込6,500円
【価格】
税込6,500円
【セット内容】
･ビーフジャワカレー×2
･欧風ビーフカレー×2
･マハラジャチキンカレー×2
･フレンチトースト×2
･スイートポテトミニ×2
※すべて冷凍商品
福袋の購入者全員に公式オンラインストア限定で次回から利用できる500円割引クーポンをプレゼントする。クーポンの有効期限は、2026年2月28日まで。
購入者全員がもらえる特典も