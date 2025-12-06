トノサマガエルはスズメバチの毒針の反撃を受けても死なずに捕食できることを確認したと、神戸大の杉浦真治教授（生態学）らの研究チームが４日、国際学術誌に発表した。

毒針に耐える仕組みが分かれば、ハチの毒や痛みを抑制することに役立てられる可能性があるとしている。

スズメバチの毒は激しい痛みや組織破壊、溶血、心機能障害などをもたらし、ネズミなど小動物は死ぬことがある。鳥やクモが捕食者として知られているが、トノサマガエルの胃からも死骸が見つかっていた。

研究チームは、野生のトノサマガエル１匹ごとに、オオスズメバチなどのスズメバチを１匹ずつ与えた。その結果、トノサマガエル４５匹のうち４３匹がスズメバチを襲い、３７匹が捕食に成功。顔やのど、口の中を繰り返し刺されたが、衰弱したり、死んだりしなかった。

舌やのどなどが針に耐えられることや、解毒作用と痛みを感じない仕組みが働くことなどが考えられるという。杉浦教授は「毒への耐性や痛みを抑えるメカニズムが解明できれば、鎮痛や抗炎症の研究に役立つ可能性がある」と話す。

土田浩治・岐阜大教授（昆虫生態学）の話「スズメバチに刺されているのに捕食しているとは驚きだ。痛みが伝わっていないのか、本当は痛いのかどうか興味深く、今後の研究が期待される」