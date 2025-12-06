フジテレビ系「めざましどようび」（土曜・午前６時）は６日、サッカーの２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日）、ワシントンＤＣ、ジョン・Ｆ・ケネディ・センターで行われ、森保一監督率いる日本代表はＦ組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフ（ＰＯ）Ｂの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれか）と同組となったことを報じた。

開催国とＦＩＦＡランク上位国が名を連ねるポット１からは、同６位のオランダ。０―１で敗れた１０年南ア大会以来の再戦となる。欧州予選では６勝２分けの無敗突破だった。

ポット３はアフリカのチュニジア。Ｗ杯では０２年日韓大会で２―０で勝利して以来の対戦。アフリカ予選は９勝１分け。ポット４からは欧州ＰＯのＢが入った。

スタジオには元日本代表ＦＷで大阪府サッカー協会会長の永島昭浩氏が生出演。永島氏は組み合わせに「どのチームも実力ぞろいですから気が抜けないです」と明かし「初戦のオランダ戦、ここ本当、一点集中です」としオランダ戦で「勝ち点を１でも取れれば突破できると思っています」と解説した。