ºë¶Ì¤Ë¿·Á¬Åò¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥æ¥Ö¥Í ¥µ¥¦¥Ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡ÈÇúÉ÷²»³Ú¥í¥¦¥ê¥å¡É¡õÃË½÷¶¦ÍÑ¥¨¥ê¥¢¤â
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/12/06¡Ûºë¶Ì¸©±©À¸»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸Æâ¤Ë¡¢Á¬Åò¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥æ¥Ö¥Í ¥µ¥¦¥Ê¥Ñ¡¼¥¯¡ÊYUBUNE SAUNA PARK¡Ë¡×¤¬³«¶È¤·¤¿¡£
º£Ç¯11·î30Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¡Ö¥æ¥Ö¥Í ¥µ¥¦¥Ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢Á¬Åò¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¡¦¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â³ºÅö¤»¤º¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡È¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×Á¬Åò¡É¤òÌÜ»Ø¤¹²¹Íá»ÜÀß¡£
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥¨¥ê¥¢¡ÖnoNIWA¡Ê¥Î¥Ë¥ï¡Ë¡×Æâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢¾¯¤·¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Á³Ê¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷ÊÌ¤ÎÍá¼¼¤ÈÃË½÷¶¦ÍÑ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²°³°¥¨¥ê¥¢¤òÍÑ°Õ¡£
ÃË½÷ÊÌ¤ÎÍá¼¼¤Ç¤Ïµ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤ÆÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤¡×¡¢¸·Áª¤·¤¿À¸Ìô¡¦¥Ï¡¼¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖºÌ¤êÅò¡×¡¢¿¼¤µ90cm¤Î¡ÖÎä¿åÉ÷Ï¤¡×¤Î3¼ïÎà¤òÀßÃÖ¡£²¹ÎäÍá¤ò¹¥¤à¿Í¤Ë¤â´ò¤·¤¤¤Ä¤¯¤ê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤ÏÇúÉ÷¤È²»³Ú¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Ì¾Êª¤Î¡ÖÇúÉ÷¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥í¥¦¥ê¥å¡×¤òÂÎ¸³²ÄÇ½¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤³¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»É·ãÅª¤Ê¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÀìÍÑ¥µ¥¦¥ÊÃå¤ä¿åÃå¤Ç³Ú¤·¤à¹Âç¤ÊÃË½÷¶¦ÍÑ²°³°¥¨¥ê¥¢¡ÖWELNESS GARDEN¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿»¤«¤ì¤ë¡Ö¤¯¤Ä¤í¤®Åò¡×¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¿åÉ÷Ï¤¡×¡¢Å¹ÊÞ¥í¥´¤òÄìÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¿¼¤µ120cm¤Î¡Ö¥×¡¼¥ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç°ì½ï¤ËÌþ¤ä¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤È¡¢ÍÉ¤é¤á¤¯±ê¤Î²¹¤â¤ê¤ò¤½¤Ð¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ú¥ì¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥Ö¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖROCK SAUNA¡×¡¢¤½¤·¤Æ¾ÈÌÀ±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥í¥¦¥ê¥å¤ä¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖENTAME SAUNA¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¥µ¥¦¥Ê¥ë¡¼¥à¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£
Åò¾å¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ä¿©»ö¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ëÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â²÷Å¬¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬Â·¤¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀßÃÖ¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤¯¿©»ö¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©±©À¸»ÔÀîºê2ÃúÌÜ281-7¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸noNIWA¥¨¥ê¥¢Æâ
TEL¡§048-598-6437
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á24:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ 23:30¡Ë
¥ì¥¹¥È¥é¥ó±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á23:00¡ÊLO 22:30¡Ë
²°³°¥¨¥ê¥¢±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á23:00
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄê´ü¡ÊÇ¯2²ó¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µÙ´Û¤¬¤¢¤ëÍ½Äê¡Ë
¢¡Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×Á¬Åò¡Ö¥æ¥Ö¥Í ¥µ¥¦¥Ê¥Ñ¡¼¥¯¡×
