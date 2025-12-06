¡Ö¥á¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¿·ºî¤òÀ½ºîÃæ¡¢·×2950²¯±ß¤Î¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º
¿Íµ¤SF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡Ö¥á¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¿·ºî±Ç²è¤¬À½ºîÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¥º ¥Õ¥©¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤ÎµÓËÜ²È¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ì¥à¥Ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÓËÜ¤¬´°À®¼¡Âè¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈJÌò¤ÎºÆ±é¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈJ¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÏÆÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¦¥£¥ë¤ÏµÓËÜ¤òÆÉ¤à¤Þ¤Ç½Ð±é¤ÎÍÌµ¤ò·è¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È´Ø·¸¼Ô¤é¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï1997Ç¯¤ËÂè1ÃÆ¤¬¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¡¢Â³ÊÔ3ËÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ç19²¯400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2950²¯±ß¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¥º ¥Õ¥©¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤ÎµÓËÜ²È¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ì¥à¥Ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÓËÜ¤¬´°À®¼¡Âè¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈJÌò¤ÎºÆ±é¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈJ¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÏÆÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¦¥£¥ë¤ÏµÓËÜ¤òÆÉ¤à¤Þ¤Ç½Ð±é¤ÎÍÌµ¤ò·è¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È´Ø·¸¼Ô¤é¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï1997Ç¯¤ËÂè1ÃÆ¤¬¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¡¢Â³ÊÔ3ËÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ç19²¯400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2950²¯±ß¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£