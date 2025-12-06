　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,319銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4424> Ａｍａｚｉａ　東証Ｇ 　3209倍 ( 3,209) 　　325　( -28.6 )　
２. <6664> オプトエレ　　東証Ｓ　　213倍 ( 4,465) 　　387　( +41.8 )　
３. <3444> 菊池製作　　　東証Ｓ　　135倍 ( 5,823) 　　616　( +84.4 )　 ロボット関連
４. <7992> セーラー　　　東証Ｓ 　59.7倍 ( 2,149) 　　114　(　+9.6 )　 ロボット関連
５. <6081> アライドアキ　東証Ｇ 　46.8倍 ( 4,684) 　　258　( +33.0 )　 人工知能関連
６. <3634> ソケッツ　　　東証Ｓ 　46.5倍 (　　93) 　　746　(　+8.0 )　 人工知能関連
７. <6666> リバーエレク　東証Ｓ 　36.3倍 ( 2,253) 　　393　(　+4.5 )　
８. <4777> ガーラ　　　　東証Ｓ 　34.7倍 ( 1,248) 　　213　(　-4.9 )　
９. <6147> ヤマザキ　　　東証Ｓ 　31.3倍 ( 　282) 　　319　(　 0.0 )　 半導体製造装置関連
10. <4425> Ｋｕｄａｎ　　東証Ｇ 　29.2倍 ( 8,378)　　1322　( +22.3 )　 人工知能関連
11. <2385> 総医研ＨＤ　　東証Ｇ 　19.9倍 ( 2,820) 　　254　(　+3.7 )　 バイオテクノロジー関連
12. <4420> イーソル　　　東証Ｓ 　16.4倍 ( 1,477) 　　502　(　-9.9 )　 自動運転車関連
13. <206A> ＰＲＩＳＭバ　東証Ｇ 　14.6倍 ( 4,250) 　　177　(　-1.7 )　 バイオテクノロジー関連
14. <4769> ＩＣ　　　　　東証Ｓ 　14.6倍 ( 　131)　　1071　(　+0.1 )　
15. <6629> Ｔホライゾン　東証Ｓ 　14.1倍 ( 5,288) 　　704　( +22.0 )　 自動運転車関連
16. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ 　14.1倍 ( 5,626) 　　224　( +25.8 )　
17. <6190> フェニクスＢ　東証Ｇ 　11.7倍 ( 2,513) 　　537　( +15.5 )　 バイオテクノロジー関連
18. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ 　11.6倍 ( 　858) 　　297　( +11.2 )　
19. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ 　11.3倍 ( 2,110) 　　710　( +107.6 )　 ロボット関連
20. <303A> ｖｉｓｕｍｏ　東証Ｇ　　9.0倍 ( 　537)　　1346　( +40.6 )　 人工知能関連
21. <2901> Ｗディッシュ　東証Ｓ　　8.6倍 ( 　993) 　　378　( -37.2 )　
22. <5704> ＪＭＣ　　　　東証Ｇ　　7.2倍 ( 　130) 　　408　(　+1.0 )　 電気自動車関連
23. <2004> 昭和産　　　　東証Ｐ　　7.1倍 ( 　537)　　2855　(　-8.1 )　
24. <4406> 日理化　　　　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　430) 　　222　(　+1.8 )　
25. <7726> 黒田精　　　　東証Ｓ　　6.6倍 (　　73) 　　972　(　+3.7 )　 半導体製造装置関連
26. <7779> サイバダイン　東証Ｇ　　6.5倍 ( 2,471) 　　203　( +18.7 )　 ロボット関連
27. <3753> フライト　　　東証Ｓ　　6.4倍 ( 　503) 　　158　( -11.2 )　
28. <6158> 和井田　　　　東証Ｓ　　6.0倍 ( 　155) 　　874　(　-0.6 )　 半導体製造装置関連
29. <4175> コリー　　　　東証Ｇ　　5.9倍 (　　65)　　1829　(　-4.7 )　
30. <6696> トラースＯＰ　東証Ｇ　　5.8倍 ( 　952) 　　340　( -14.8 )　 人工知能関連
31. <6954> ファナック　　東証Ｐ　　5.6倍 (30,217)　　5931　( +18.0 )　 日経225・JPX日経400採用
32. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 5,280)　　1521　( +105.5 )　
33. <5491> 日金属　　　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　189) 　　832　(　+3.7 )　
34. <7265> エイケン工業　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　126)　　3350　( -13.2 )　
35. <4579> ラクオリア　　東証Ｇ　　5.2倍 (17,424)　　1129　( +24.9 )　 バイオテクノロジー関連
36. <6840> ＡＫＩＢＡ　　東証Ｓ　　5.2倍 ( 1,496) 　　377　(　+2.2 )　 半導体関連
37. <8127> ヤマトインタ　東証Ｓ　　5.2倍 ( 　198) 　　496　( -17.6 )　
38. <4572> カルナバイオ　東証Ｇ　　5.1倍 ( 　485) 　　241　(　+5.7 )　 バイオテクノロジー関連
39. <7462> ＣＡＰＩＴＡ　東証Ｓ　　5.0倍 ( 　111) 　　539　(　+2.9 )　
40. <198A> ポスプラ　　　東証Ｇ　　5.0倍 ( 1,958) 　　142　( -29.0 )　
41. <9878> セキド　　　　東証Ｓ　　5.0倍 ( 　221) 　　560　(　-4.3 )　
42. <6615> ＵＭＣエレ　　東証Ｐ　　5.0倍 ( 　260) 　　355　( +25.9 )　 電気自動車関連
43. <2656> ベクターＨＤ　東証Ｓ　　4.8倍 ( 1,920) 　　120　( -16.1 )　
44. <4826> ＣＩＪ　　　　東証Ｐ　　4.8倍 ( 1,405) 　　555　(　+8.8 )　 人工知能関連
45. <3553> 共和レ　　　　東証Ｓ　　4.7倍 ( 　447) 　　970　(　+9.9 )　
46. <6144> 西部電機　　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　167)　　2856　( +18.4 )　 ロボット関連
47. <9854> 愛眼　　　　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　230) 　　201　(　+1.0 )　
48. <5885> ジーデップ　　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　709)　　3040　( +16.9 )　 人工知能関連
49. <219A> ハートシード　東証Ｇ　　4.5倍 ( 4,802)　　1823　(　+5.7 )　
50. <2436> 共同ＰＲ　　　東証Ｓ　　4.5倍 (　　86)　　1004　( +16.7 )　 人工知能関連

株探ニュース