週間ランキング【約定回数 増加率】 (12月5日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4424> Ａｍａｚｉａ 東証Ｇ 3209倍 ( 3,209) 325 ( -28.6 )
２. <6664> オプトエレ 東証Ｓ 213倍 ( 4,465) 387 ( +41.8 )
３. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 135倍 ( 5,823) 616 ( +84.4 ) ロボット関連
４. <7992> セーラー 東証Ｓ 59.7倍 ( 2,149) 114 ( +9.6 ) ロボット関連
５. <6081> アライドアキ 東証Ｇ 46.8倍 ( 4,684) 258 ( +33.0 ) 人工知能関連
６. <3634> ソケッツ 東証Ｓ 46.5倍 ( 93) 746 ( +8.0 ) 人工知能関連
７. <6666> リバーエレク 東証Ｓ 36.3倍 ( 2,253) 393 ( +4.5 )
８. <4777> ガーラ 東証Ｓ 34.7倍 ( 1,248) 213 ( -4.9 )
９. <6147> ヤマザキ 東証Ｓ 31.3倍 ( 282) 319 ( 0.0 ) 半導体製造装置関連
10. <4425> Ｋｕｄａｎ 東証Ｇ 29.2倍 ( 8,378) 1322 ( +22.3 ) 人工知能関連
11. <2385> 総医研ＨＤ 東証Ｇ 19.9倍 ( 2,820) 254 ( +3.7 ) バイオテクノロジー関連
12. <4420> イーソル 東証Ｓ 16.4倍 ( 1,477) 502 ( -9.9 ) 自動運転車関連
13. <206A> ＰＲＩＳＭバ 東証Ｇ 14.6倍 ( 4,250) 177 ( -1.7 ) バイオテクノロジー関連
14. <4769> ＩＣ 東証Ｓ 14.6倍 ( 131) 1071 ( +0.1 )
15. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 14.1倍 ( 5,288) 704 ( +22.0 ) 自動運転車関連
16. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 14.1倍 ( 5,626) 224 ( +25.8 )
17. <6190> フェニクスＢ 東証Ｇ 11.7倍 ( 2,513) 537 ( +15.5 ) バイオテクノロジー関連
18. <7719> 東京衡機 東証Ｓ 11.6倍 ( 858) 297 ( +11.2 )
19. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 11.3倍 ( 2,110) 710 ( +107.6 ) ロボット関連
20. <303A> ｖｉｓｕｍｏ 東証Ｇ 9.0倍 ( 537) 1346 ( +40.6 ) 人工知能関連
21. <2901> Ｗディッシュ 東証Ｓ 8.6倍 ( 993) 378 ( -37.2 )
22. <5704> ＪＭＣ 東証Ｇ 7.2倍 ( 130) 408 ( +1.0 ) 電気自動車関連
23. <2004> 昭和産 東証Ｐ 7.1倍 ( 537) 2855 ( -8.1 )
24. <4406> 日理化 東証Ｓ 6.9倍 ( 430) 222 ( +1.8 )
25. <7726> 黒田精 東証Ｓ 6.6倍 ( 73) 972 ( +3.7 ) 半導体製造装置関連
26. <7779> サイバダイン 東証Ｇ 6.5倍 ( 2,471) 203 ( +18.7 ) ロボット関連
27. <3753> フライト 東証Ｓ 6.4倍 ( 503) 158 ( -11.2 )
28. <6158> 和井田 東証Ｓ 6.0倍 ( 155) 874 ( -0.6 ) 半導体製造装置関連
29. <4175> コリー 東証Ｇ 5.9倍 ( 65) 1829 ( -4.7 )
30. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ 5.8倍 ( 952) 340 ( -14.8 ) 人工知能関連
31. <6954> ファナック 東証Ｐ 5.6倍 (30,217) 5931 ( +18.0 ) 日経225・JPX日経400採用
32. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 5.4倍 ( 5,280) 1521 ( +105.5 )
33. <5491> 日金属 東証Ｓ 5.3倍 ( 189) 832 ( +3.7 )
34. <7265> エイケン工業 東証Ｓ 5.3倍 ( 126) 3350 ( -13.2 )
35. <4579> ラクオリア 東証Ｇ 5.2倍 (17,424) 1129 ( +24.9 ) バイオテクノロジー関連
36. <6840> ＡＫＩＢＡ 東証Ｓ 5.2倍 ( 1,496) 377 ( +2.2 ) 半導体関連
37. <8127> ヤマトインタ 東証Ｓ 5.2倍 ( 198) 496 ( -17.6 )
38. <4572> カルナバイオ 東証Ｇ 5.1倍 ( 485) 241 ( +5.7 ) バイオテクノロジー関連
39. <7462> ＣＡＰＩＴＡ 東証Ｓ 5.0倍 ( 111) 539 ( +2.9 )
40. <198A> ポスプラ 東証Ｇ 5.0倍 ( 1,958) 142 ( -29.0 )
41. <9878> セキド 東証Ｓ 5.0倍 ( 221) 560 ( -4.3 )
42. <6615> ＵＭＣエレ 東証Ｐ 5.0倍 ( 260) 355 ( +25.9 ) 電気自動車関連
43. <2656> ベクターＨＤ 東証Ｓ 4.8倍 ( 1,920) 120 ( -16.1 )
44. <4826> ＣＩＪ 東証Ｐ 4.8倍 ( 1,405) 555 ( +8.8 ) 人工知能関連
45. <3553> 共和レ 東証Ｓ 4.7倍 ( 447) 970 ( +9.9 )
46. <6144> 西部電機 東証Ｓ 4.6倍 ( 167) 2856 ( +18.4 ) ロボット関連
47. <9854> 愛眼 東証Ｓ 4.6倍 ( 230) 201 ( +1.0 )
48. <5885> ジーデップ 東証Ｓ 4.5倍 ( 709) 3040 ( +16.9 ) 人工知能関連
49. <219A> ハートシード 東証Ｇ 4.5倍 ( 4,802) 1823 ( +5.7 )
50. <2436> 共同ＰＲ 東証Ｓ 4.5倍 ( 86) 1004 ( +16.7 ) 人工知能関連
株探ニュース