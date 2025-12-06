　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※12月5日終値の11月28日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　10 業種　　値下がり：　23 業種
　　　東証プライム：1606銘柄　　値上がり： 333 銘柄　　値下がり：1247 銘柄　　変わらず他：　26 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 銀行業(0278)　　　　 +3.56 　京葉銀 <8544> 、大分銀 <8392> 、三井住友ＦＧ <8316>
２. 石油・石炭(0259)　　 +2.61 　ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>
３. 非鉄金属(0263)　　　 +2.27 　住友電 <5802> 、住友鉱 <5713> 、ＪＸ金属 <5016>
４. 情報・通信業(0275)　 +1.65 　ＳＢＧ <9984> 、ＫＬａｂ <3656> 、ＮＳＳＯＬ <2327>
５. 機械(0265)　　　　　 +1.07 　ナブテスコ <6268> 、ＩＨＩ <7013> 、不二越 <6474>
６. 証券・商品(0279)　　 +0.92 　野村 <8604> 、いちよし <8624> 、ＳＢＩ <8473>
７. 保険業(0280)　　　　 +0.82 　Ｔ＆Ｄ <8795> 、ソニーＦＧ <8729> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725>
８. 電気機器(0266)　　　 +0.28 　キヤノン電 <7739> 、ＵＭＣエレ <6615> 、安川電 <6506>
９. 精密機器(0268)　　　 +0.18 　リガクＨＤ <268A> 、朝日インテク <7747> 、東京精 <7729>
10. 卸売業(0276)　　　　 +0.04 　東エレデバ <2760> 、泉州電 <9824> 、八洲電機 <3153>
11. 金属製品(0264)　　　 -0.08 　宮地エンジ <3431> 、文化シヤタ <5930> 、ジーテクト <5970>
12. サービス業(0283)　　 -0.38 　サンウェルズ <9229> 、エムスリー <2413> 、タカミヤ <2445>
13. その他金融業(0281)　 -0.58 　ネットプロ <7383> 、ジェイリース <7187> 、全国保証 <7164>
14. 化学(0257)　　　　　 -1.00 　タカラバイオ <4974> 、日本酸素ＨＤ <4091> 、高砂香 <4914>
15. ガラス・土石(0261)　 -1.01 　日東紡 <3110> 、板硝子 <5202> 、日ヒュム <5262>
16. 海運業(0272)　　　　 -1.20 　郵船 <9101> 、飯野海 <9119> 、商船三井 <9104>
17. 鉄鋼(0262)　　　　　 -1.24 　大平金 <5541> 、愛知鋼 <5482> 、菱製鋼 <5632>
18. パルプ・紙(0256)　　 -2.19 　北越コーポ <3865> 、ザ・パック <3950> 、特種東海 <3708>
19. 倉庫・運輸(0274)　　 -2.32 　三井倉ＨＤ <9302> 、トランシティ <9310> 、三菱倉 <9301>
20. 空運業(0273)　　　　 -2.54 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
21. 陸運業(0271)　　　　 -2.72 　鴻池運輸 <9025> 、小田急 <9007> 、南海電 <9044>
22. 水産・農林業(0251)　 -2.76 　ホクト <1379> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>
23. 輸送用機器(0267)　　 -2.81 　ティラド <7236> 、スズキ <7269> 、日野自 <7205>
24. 医薬品(0258)　　　　 -2.85 　ペプドリ <4587> 、住友ファーマ <4506> 、第一三共 <4568>
25. 食料品(0254)　　　　 -2.89 　Ｌドリンク <2585> 、オリオン <409A> 、Ｒフィールド <2910>
26. 小売業(0277)　　　　 -3.14 　イオン <8267> 、松屋 <8237> 、オイシックス <3182>
27. 不動産業(0282)　　　 -3.22 　ミガロＨＤ <5535> 、グロバルＬＭ <3486> 、ＪＳＢ <3480>
28. 繊維製品(0255)　　　 -3.24 　ユニチカ <3103> 、ワコールＨＤ <3591> 、ニッケ <3201>
29. 建設業(0253)　　　　 -3.29 　テスＨＤ <5074> 、五洋建 <1893> 、高松グループ <1762>
30. ゴム製品(0260)　　　 -3.47 　ブリヂストン <5108> 、ＴＯＹＯ <5105> 、バンドー <5195>
31. 鉱業(0252)　　　　　 -4.07 　ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>
32. その他製品(0269)　　 -4.89 　ＴＯＰＰＡＮ <7911> 、テクセンド <429A> 、ミズノ <8022>
33. 電気・ガス(0270)　　 -7.81 　東電ＨＤ <9501> 、北海電 <9509> 、レノバ <9519>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース