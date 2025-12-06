

●今週の業種別騰落率ランキング



※12月5日終値の11月28日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 10 業種 値下がり： 23 業種

東証プライム：1606銘柄 値上がり： 333 銘柄 値下がり：1247 銘柄 変わらず他： 26 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 銀行業(0278) +3.56 京葉銀 <8544> 、大分銀 <8392> 、三井住友ＦＧ <8316>

２. 石油・石炭(0259) +2.61 ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>

３. 非鉄金属(0263) +2.27 住友電 <5802> 、住友鉱 <5713> 、ＪＸ金属 <5016>

４. 情報・通信業(0275) +1.65 ＳＢＧ <9984> 、ＫＬａｂ <3656> 、ＮＳＳＯＬ <2327>

５. 機械(0265) +1.07 ナブテスコ <6268> 、ＩＨＩ <7013> 、不二越 <6474>

６. 証券・商品(0279) +0.92 野村 <8604> 、いちよし <8624> 、ＳＢＩ <8473>

７. 保険業(0280) +0.82 Ｔ＆Ｄ <8795> 、ソニーＦＧ <8729> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725>

８. 電気機器(0266) +0.28 キヤノン電 <7739> 、ＵＭＣエレ <6615> 、安川電 <6506>

９. 精密機器(0268) +0.18 リガクＨＤ <268A> 、朝日インテク <7747> 、東京精 <7729>

10. 卸売業(0276) +0.04 東エレデバ <2760> 、泉州電 <9824> 、八洲電機 <3153>

11. 金属製品(0264) -0.08 宮地エンジ <3431> 、文化シヤタ <5930> 、ジーテクト <5970>

12. サービス業(0283) -0.38 サンウェルズ <9229> 、エムスリー <2413> 、タカミヤ <2445>

13. その他金融業(0281) -0.58 ネットプロ <7383> 、ジェイリース <7187> 、全国保証 <7164>

14. 化学(0257) -1.00 タカラバイオ <4974> 、日本酸素ＨＤ <4091> 、高砂香 <4914>

15. ガラス・土石(0261) -1.01 日東紡 <3110> 、板硝子 <5202> 、日ヒュム <5262>

16. 海運業(0272) -1.20 郵船 <9101> 、飯野海 <9119> 、商船三井 <9104>

17. 鉄鋼(0262) -1.24 大平金 <5541> 、愛知鋼 <5482> 、菱製鋼 <5632>

18. パルプ・紙(0256) -2.19 北越コーポ <3865> 、ザ・パック <3950> 、特種東海 <3708>

19. 倉庫・運輸(0274) -2.32 三井倉ＨＤ <9302> 、トランシティ <9310> 、三菱倉 <9301>

20. 空運業(0273) -2.54 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

21. 陸運業(0271) -2.72 鴻池運輸 <9025> 、小田急 <9007> 、南海電 <9044>

22. 水産・農林業(0251) -2.76 ホクト <1379> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>

23. 輸送用機器(0267) -2.81 ティラド <7236> 、スズキ <7269> 、日野自 <7205>

24. 医薬品(0258) -2.85 ペプドリ <4587> 、住友ファーマ <4506> 、第一三共 <4568>

25. 食料品(0254) -2.89 Ｌドリンク <2585> 、オリオン <409A> 、Ｒフィールド <2910>

26. 小売業(0277) -3.14 イオン <8267> 、松屋 <8237> 、オイシックス <3182>

27. 不動産業(0282) -3.22 ミガロＨＤ <5535> 、グロバルＬＭ <3486> 、ＪＳＢ <3480>

28. 繊維製品(0255) -3.24 ユニチカ <3103> 、ワコールＨＤ <3591> 、ニッケ <3201>

29. 建設業(0253) -3.29 テスＨＤ <5074> 、五洋建 <1893> 、高松グループ <1762>

30. ゴム製品(0260) -3.47 ブリヂストン <5108> 、ＴＯＹＯ <5105> 、バンドー <5195>

31. 鉱業(0252) -4.07 ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>

32. その他製品(0269) -4.89 ＴＯＰＰＡＮ <7911> 、テクセンド <429A> 、ミズノ <8022>

33. 電気・ガス(0270) -7.81 東電ＨＤ <9501> 、北海電 <9509> 、レノバ <9519>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



