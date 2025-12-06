　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※12月5日終値の11月28日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4570> 免疫生物研　　東証Ｇ　　-55.3　　1395　 バイオテクノロジー関連
２. <2901> Ｗディッシュ　東証Ｓ　　-37.2 　　378　 財務報告に関する内部統制の開示すべき重要な不備を発表
３. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ　　-37.0　　　87　 防衛関連
４. <2743> ピクセル　　　東証Ｓ　　-30.8　　　27　 一時会計監査人予定者が就任に至らず嫌気
５. <2342> トランスＧＧ　東証Ｇ　　-30.5 　　283　 バイオテクノロジー関連
６. <198A> ポスプラ　　　東証Ｇ　　-29.0 　　142　
７. <4424> Ａｍａｚｉａ　東証Ｇ　　-28.6 　　325　
８. <3719> ＡＩストーム　東証Ｓ　　-25.8 　　291　 株主優待の変更とビットコイン相場急落を嫌気
９. <8105> ＢＴＣＪＰＮ　東証Ｓ　　-25.4 　　294　 ＡＩインフラ投資に向け新株予約権発行
10. <7318> セレンＨＤ　　東証Ｇ　　-25.3 　　978　
11. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ　　-23.8 　　281　
12. <6380> オリチェン　　東証Ｓ　　-22.4　　2695　
13. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ　　-21.6　　1740　 第三者割当による新株・新株予約権発行で希薄化を嫌気
14. <4588> オンコリス　　東証Ｇ　　-21.4 　　923　 バイオテクノロジー関連
15. <3185> 夢展望　　　　東証Ｇ　　-21.3 　　192　
16. <4592> サンバイオ　　東証Ｇ　　-20.9　　1745　 バイオテクノロジー関連
17. <8798> Ａクリエイト　東証Ｐ　　-20.7 　　199　 金利上昇メリット関連
18. <431A> ユーソナー　　東証Ｇ　　-20.5　　2679　
19. <9425> ＲｅＹｕｕ　　東証Ｓ　　-20.3 　　439　
20. <5255> モンラボ　　　東証Ｇ　　-19.6 　　168　 人工知能関連
21. <7831> ウイルコＨＤ　東証Ｓ　　-19.1　　　89　
22. <9501> 東電ＨＤ　　　東証Ｐ　　-18.7 　644.6　 円高メリット関連
23. <9229> サンウェルズ　東証Ｐ　　-18.7 　　375　
24. <8938> グロームＨＤ　東証Ｇ　　-18.6 　　390　
25. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ　　-18.1 　　149　 今期経常を赤字拡大に下方修正
26. <3542> ベガコーポ　　東証Ｇ　　-17.9　　1314　
27. <378A> ヒット　　　　東証Ｇ　　-17.7　　1683　
28. <8127> ヤマトインタ　東証Ｓ　　-17.6 　　496　
29. <6838> 多摩川ＨＤ　　東証Ｓ　　-17.5 　　698　 第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化リスク警戒
30. <1652> ｉＦＷＩＮ　　東証Ｅ　　-17.0　　4011　
31. <275A> ハンワＨ　　　名証Ｎ　　-16.7 　　445　
32. <3667> ｅｎｉｓｈ　　東証Ｓ　　-16.2　　　62　 仮想通貨関連
33. <2656> ベクターＨＤ　東証Ｓ　　-16.1 　　120　
34. <5341> アサヒエイト　東証Ｓ　　-15.9 　　243　 ドローン関連
35. <2667> イメージワン　東証Ｓ　　-15.7 　　150　 ドローン関連
36. <146A> コロンビア　　東証Ｓ　　-15.6　　3030　
37. <5034> ウネリー　　　東証Ｇ　　-15.5　　2517　 人工知能関連
38. <7356> レッティ　　　東証Ｇ　　-15.5 　　147　
39. <247A> Ａｉロボ　　　東証Ｇ　　-15.5　　1237　 人工知能関連
40. <2934> ジェイフロ　　東証Ｇ　　-15.3　　1330　 仮想通貨関連
41. <418A> ウリドキ　　　名証Ｎ　　-15.2 　　844　
42. <6022> 赤阪鉄　　　　東証Ｓ　　-15.1　　4415　
43. <241A> ＲＯＸＸ　　　東証Ｇ　　-15.0 　　430　 人工知能関連
44. <6696> トラースＯＰ　東証Ｇ　　-14.8 　　340　 ２６年１月期単独業績予想を下方修正
45. <4587> ペプドリ　　　東証Ｐ　　-14.7　1517.5　 契約締結のずれ込みで業績予想を大幅下方修正
46. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ　　東証Ｇ　　-14.7　　1485　 半導体関連
47. <3777> 環境フレンド　東証Ｇ　　-14.6　　　41　 仮想通貨関連
48. <2315> ＣＡＩＣＡＤ　東証Ｓ　　-14.5 　　106　 人工知能関連
49. <3664> モブキャスト　東証Ｇ　　-14.3　　　36　
50. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ　　-14.2 　　103　 仮想通貨関連

株探ニュース