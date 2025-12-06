週間ランキング【値下がり率】 (12月5日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※12月5日終値の11月28日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4570> 免疫生物研 東証Ｇ -55.3 1395 バイオテクノロジー関連
２. <2901> Ｗディッシュ 東証Ｓ -37.2 378 財務報告に関する内部統制の開示すべき重要な不備を発表
３. <6993> 大黒屋 東証Ｓ -37.0 87 防衛関連
４. <2743> ピクセル 東証Ｓ -30.8 27 一時会計監査人予定者が就任に至らず嫌気
５. <2342> トランスＧＧ 東証Ｇ -30.5 283 バイオテクノロジー関連
６. <198A> ポスプラ 東証Ｇ -29.0 142
７. <4424> Ａｍａｚｉａ 東証Ｇ -28.6 325
８. <3719> ＡＩストーム 東証Ｓ -25.8 291 株主優待の変更とビットコイン相場急落を嫌気
９. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ -25.4 294 ＡＩインフラ投資に向け新株予約権発行
10. <7318> セレンＨＤ 東証Ｇ -25.3 978
11. <3103> ユニチカ 東証Ｐ -23.8 281
12. <6380> オリチェン 東証Ｓ -22.4 2695
13. <4889> レナ 東証Ｇ -21.6 1740 第三者割当による新株・新株予約権発行で希薄化を嫌気
14. <4588> オンコリス 東証Ｇ -21.4 923 バイオテクノロジー関連
15. <3185> 夢展望 東証Ｇ -21.3 192
16. <4592> サンバイオ 東証Ｇ -20.9 1745 バイオテクノロジー関連
17. <8798> Ａクリエイト 東証Ｐ -20.7 199 金利上昇メリット関連
18. <431A> ユーソナー 東証Ｇ -20.5 2679
19. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ -20.3 439
20. <5255> モンラボ 東証Ｇ -19.6 168 人工知能関連
21. <7831> ウイルコＨＤ 東証Ｓ -19.1 89
22. <9501> 東電ＨＤ 東証Ｐ -18.7 644.6 円高メリット関連
23. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ -18.7 375
24. <8938> グロームＨＤ 東証Ｇ -18.6 390
25. <7138> ＴＯＲＩＣＯ 東証Ｇ -18.1 149 今期経常を赤字拡大に下方修正
26. <3542> ベガコーポ 東証Ｇ -17.9 1314
27. <378A> ヒット 東証Ｇ -17.7 1683
28. <8127> ヤマトインタ 東証Ｓ -17.6 496
29. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ -17.5 698 第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化リスク警戒
30. <1652> ｉＦＷＩＮ 東証Ｅ -17.0 4011
31. <275A> ハンワＨ 名証Ｎ -16.7 445
32. <3667> ｅｎｉｓｈ 東証Ｓ -16.2 62 仮想通貨関連
33. <2656> ベクターＨＤ 東証Ｓ -16.1 120
34. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ -15.9 243 ドローン関連
35. <2667> イメージワン 東証Ｓ -15.7 150 ドローン関連
36. <146A> コロンビア 東証Ｓ -15.6 3030
37. <5034> ウネリー 東証Ｇ -15.5 2517 人工知能関連
38. <7356> レッティ 東証Ｇ -15.5 147
39. <247A> Ａｉロボ 東証Ｇ -15.5 1237 人工知能関連
40. <2934> ジェイフロ 東証Ｇ -15.3 1330 仮想通貨関連
41. <418A> ウリドキ 名証Ｎ -15.2 844
42. <6022> 赤阪鉄 東証Ｓ -15.1 4415
43. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ -15.0 430 人工知能関連
44. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ -14.8 340 ２６年１月期単独業績予想を下方修正
45. <4587> ペプドリ 東証Ｐ -14.7 1517.5 契約締結のずれ込みで業績予想を大幅下方修正
46. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 東証Ｇ -14.7 1485 半導体関連
47. <3777> 環境フレンド 東証Ｇ -14.6 41 仮想通貨関連
48. <2315> ＣＡＩＣＡＤ 東証Ｓ -14.5 106 人工知能関連
49. <3664> モブキャスト 東証Ｇ -14.3 36
50. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ -14.2 103 仮想通貨関連
株探ニュース