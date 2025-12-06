　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※12月5日終値の11月28日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ　　　108 　　710　 参画する団体が国産ヒト型ロボを２７年中にも量産と報じられる
２. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ　　　106　　1521　 国内機械大手によるフィジカルＡＩでの協業発表相次ぎ関心が向かう
３. <3444> 菊池製作　　　東証Ｓ 　　84.4 　　616　 フィジカルＡＩブームでロボット試作開発需要の拡大に期待膨らむ
４. <6664> オプトエレ　　東証Ｓ 　　41.8 　　387　 日本エイサーが筆頭株主に浮上
５. <303A> ｖｉｓｕｍｏ　東証Ｇ 　　40.6　　1346　 人工知能関連
６. <4516> 日本新薬　　　東証Ｐ 　　38.3　　5023　 ＣＡＰ－１００２の良好な第３相試験結果を材料視
７. <6081> アライドアキ　東証Ｇ 　　33.0 　　258　 ウイスキーブランドにSNSマーケティング施策の最適化支援
８. <7739> キヤノン電　　東証Ｐ 　　31.9　　3635　 キヤノンによるＴＯＢ価格にサヤ寄せの動き
９. <6615> ＵＭＣエレ　　東証Ｐ 　　25.9 　　355　 先端運転支援システムでの中国ＺＹＴ向け新規受注を材料視
10. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ 　　25.8 　　224　 アリゾナ州立大学と共同プログラム開発へ
11. <4579> ラクオリア　　東証Ｇ 　　24.9　　1129　 タミバロテンとがん治療薬併用投与の米国特許取得
12. <4425> Ｋｕｄａｎ　　東証Ｇ 　　22.3　　1322　 人工知能関連
13. <6629> Ｔホライゾン　東証Ｓ 　　22.0 　　704　 フィジカルＡＩ関連の有力株で３年８カ月ぶり高値圏へ急浮上
14. <6324> ハーモニック　東証Ｓ 　　20.9　　3735　 国際ロボット展の内容伝わり米政府による業界支援検討報道も
15. <268A> リガクＨＤ　　東証Ｐ 　　19.1　　1140　 次世代半導体向け計測装置の販売を開始しキオクシアに採用
16. <6506> 安川電　　　　東証Ｐ 　　18.7　　4796　 ソフトバンクとAIロボの実用化で協業
17. <7779> サイバダイン　東証Ｇ 　　18.7 　　203　 ロボット関連
18. <6976> 太陽誘電　　　東証Ｐ 　　18.5　　3861　 ＡＩサーバー向けＭＬＣＣ新製品発表を材料視
19. <6144> 西部電機　　　東証Ｓ 　　18.4　　2856　 ロボット関連
20. <6954> ファナック　　東証Ｐ 　　18.0　　5931　 米政府がロボティクス分野に関する大統領令を発出検討と伝わり
21. <5013> ユシロ　　　　東証Ｓ 　　17.8　　2740　
22. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ 　　17.1 　　693　 人工知能関連
23. <5885> ジーデップ　　東証Ｓ 　　16.9　　3040　 エヌビディア・パートナー企業でフィジカルＡＩ関連として人気素地開花
24. <2436> 共同ＰＲ　　　東証Ｓ 　　16.7　　1004　 人工知能関連
25. <6920> レーザーテク　東証Ｐ 　　16.1 　32600　 ＡＳＭＬの急騰パフォーマンスに追随する動き
26. <6190> フェニクスＢ　東証Ｇ 　　15.5 　　537　 バイオテクノロジー関連
27. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ 　　15.4　　2075　
28. <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　東証Ｐ 　　15.3 　　460　 月次売上高の２ケタ伸長続き急反騰局面に
29. <9984> ＳＢＧ　　　　東証Ｐ 　　14.6 　19285　 「米政権とハイテク工業団地建設協議」などと伝わる
30. <5998> アドバネクス　東証Ｓ 　　14.0　　1681　
31. <7057> エヌシーエヌ　東証Ｓ 　　13.9　　1079　
32. <5138> リベース　　　東証Ｇ 　　13.7 　　838　
33. <4234> サンエー化研　東証Ｓ 　　13.6 　　925　 半月あまりで５割高も依然としてＰＢＲは０．３倍台
34. <7352> ＴＷＯＳＴ　　東証Ｇ 　　13.1 　　784　 取締役が自社株取得へ
35. <202A> 豆蔵　　　　　東証Ｇ 　　12.4　　3820　 ロボット関連
36. <5075> アップコン　　名証Ｎ 　　12.1　　1131　
37. <7036> ＥＭネットＪ　東証Ｇ 　　12.1　　1058　
38. <3436> ＳＵＭＣＯ　　東証Ｐ 　　11.9　1379.5　 半導体関連
39. <6723> ルネサス　　　東証Ｐ 　　11.8　2070.5　 米社がタイミング事業の買収に向け協議と伝わり
40. <1418> インタライフ　東証Ｓ 　　11.5 　　632　
41. <1948> 弘電社　　　　東証Ｓ 　　11.3　　3395　
42. <6470> 大豊工業　　　東証Ｓ 　　11.3 　　759　
43. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ 　　11.2 　　297　
44. <6268> ナブテスコ　　東証Ｐ 　　10.8　　3767　 自社株２９９万９４００株を消却へ
45. <9562> ビジコーチ　　東証Ｇ 　　10.6　　2580　
46. <7043> アルー　　　　東証Ｇ 　　10.4　　1124　
47. <4125> 三和油化工業　東証Ｓ 　　10.2　　2095　
48. <4484> ランサーズ　　東証Ｇ 　　10.2 　　314　 中小企業のＡＩ活用を支援する新プロジェクト開始
49. <4369> トリケミカル　東証Ｐ 　　10.0　　3070　 ２～１０月営業益３０％増
50. <3695> ＧＭＯ－ＰＰ　東証Ｇ　　　9.9　　2194　

