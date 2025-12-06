週間ランキング【値上がり率】 (12月5日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※12月5日終値の11月28日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 108 710 参画する団体が国産ヒト型ロボを２７年中にも量産と報じられる
２. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ 106 1521 国内機械大手によるフィジカルＡＩでの協業発表相次ぎ関心が向かう
３. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 84.4 616 フィジカルＡＩブームでロボット試作開発需要の拡大に期待膨らむ
４. <6664> オプトエレ 東証Ｓ 41.8 387 日本エイサーが筆頭株主に浮上
５. <303A> ｖｉｓｕｍｏ 東証Ｇ 40.6 1346 人工知能関連
６. <4516> 日本新薬 東証Ｐ 38.3 5023 ＣＡＰ－１００２の良好な第３相試験結果を材料視
７. <6081> アライドアキ 東証Ｇ 33.0 258 ウイスキーブランドにSNSマーケティング施策の最適化支援
８. <7739> キヤノン電 東証Ｐ 31.9 3635 キヤノンによるＴＯＢ価格にサヤ寄せの動き
９. <6615> ＵＭＣエレ 東証Ｐ 25.9 355 先端運転支援システムでの中国ＺＹＴ向け新規受注を材料視
10. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 25.8 224 アリゾナ州立大学と共同プログラム開発へ
11. <4579> ラクオリア 東証Ｇ 24.9 1129 タミバロテンとがん治療薬併用投与の米国特許取得
12. <4425> Ｋｕｄａｎ 東証Ｇ 22.3 1322 人工知能関連
13. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 22.0 704 フィジカルＡＩ関連の有力株で３年８カ月ぶり高値圏へ急浮上
14. <6324> ハーモニック 東証Ｓ 20.9 3735 国際ロボット展の内容伝わり米政府による業界支援検討報道も
15. <268A> リガクＨＤ 東証Ｐ 19.1 1140 次世代半導体向け計測装置の販売を開始しキオクシアに採用
16. <6506> 安川電 東証Ｐ 18.7 4796 ソフトバンクとAIロボの実用化で協業
17. <7779> サイバダイン 東証Ｇ 18.7 203 ロボット関連
18. <6976> 太陽誘電 東証Ｐ 18.5 3861 ＡＩサーバー向けＭＬＣＣ新製品発表を材料視
19. <6144> 西部電機 東証Ｓ 18.4 2856 ロボット関連
20. <6954> ファナック 東証Ｐ 18.0 5931 米政府がロボティクス分野に関する大統領令を発出検討と伝わり
21. <5013> ユシロ 東証Ｓ 17.8 2740
22. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 17.1 693 人工知能関連
23. <5885> ジーデップ 東証Ｓ 16.9 3040 エヌビディア・パートナー企業でフィジカルＡＩ関連として人気素地開花
24. <2436> 共同ＰＲ 東証Ｓ 16.7 1004 人工知能関連
25. <6920> レーザーテク 東証Ｐ 16.1 32600 ＡＳＭＬの急騰パフォーマンスに追随する動き
26. <6190> フェニクスＢ 東証Ｇ 15.5 537 バイオテクノロジー関連
27. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 15.4 2075
28. <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東証Ｐ 15.3 460 月次売上高の２ケタ伸長続き急反騰局面に
29. <9984> ＳＢＧ 東証Ｐ 14.6 19285 「米政権とハイテク工業団地建設協議」などと伝わる
30. <5998> アドバネクス 東証Ｓ 14.0 1681
31. <7057> エヌシーエヌ 東証Ｓ 13.9 1079
32. <5138> リベース 東証Ｇ 13.7 838
33. <4234> サンエー化研 東証Ｓ 13.6 925 半月あまりで５割高も依然としてＰＢＲは０．３倍台
34. <7352> ＴＷＯＳＴ 東証Ｇ 13.1 784 取締役が自社株取得へ
35. <202A> 豆蔵 東証Ｇ 12.4 3820 ロボット関連
36. <5075> アップコン 名証Ｎ 12.1 1131
37. <7036> ＥＭネットＪ 東証Ｇ 12.1 1058
38. <3436> ＳＵＭＣＯ 東証Ｐ 11.9 1379.5 半導体関連
39. <6723> ルネサス 東証Ｐ 11.8 2070.5 米社がタイミング事業の買収に向け協議と伝わり
40. <1418> インタライフ 東証Ｓ 11.5 632
41. <1948> 弘電社 東証Ｓ 11.3 3395
42. <6470> 大豊工業 東証Ｓ 11.3 759
43. <7719> 東京衡機 東証Ｓ 11.2 297
44. <6268> ナブテスコ 東証Ｐ 10.8 3767 自社株２９９万９４００株を消却へ
45. <9562> ビジコーチ 東証Ｇ 10.6 2580
46. <7043> アルー 東証Ｇ 10.4 1124
47. <4125> 三和油化工業 東証Ｓ 10.2 2095
48. <4484> ランサーズ 東証Ｇ 10.2 314 中小企業のＡＩ活用を支援する新プロジェクト開始
49. <4369> トリケミカル 東証Ｐ 10.0 3070 ２～１０月営業益３０％増
50. <3695> ＧＭＯ－ＰＰ 東証Ｇ 9.9 2194
