昨年に急逝した女優の中山美穂さんの1周忌を迎えるにあたり、ニッポン放送は6日、今年4月に放送された特別番組「中山美穂 P.S. I LOVE YOU FOREVER」を同日から1年間限定でポッドキャスト配信することを発表した。

中山さんは、デビュー年の1985年にスタートした同局のレギュラー番組「中山美穂 ちょっとだけええかっこC」、1990年に放送がスタートした「中山美穂 P.S. I LOVE YOU」で、合計10年にわたりパーソナリティーを担当。今年4月に放送された「中山美穂 P.S. I LOVE YOU FOREVER」では、当時の中山さんの肉声や数々の名曲が紹介され、ファン世代だけでなく若年層からもメールが寄せられるほど反響を集めた。

進行は「中山美穂は時代の道標だった」と称し、中山さんご本人とも交流のあったミッツ・マングローブと、フリーアナウンサーの垣花正の2人が務めた。当日はニッポン放送のみでの放送だったため、放送後も全国から「番組を聴きたい」という要望が多数寄せられた。リスナーの声を受け、中山さんの1周忌となる6日から1年限定でのポッドキャスト配信が決定した。

ニッポン放送特別番組 「中山美穂 P.S. I LOVE YOU FOREVER」のポッドキャストは、ニッポン放送PODCAST STATION、「オールナイトニッポンJAM」アプリで配信中。