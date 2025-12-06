¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¤¬ºÇ¶²¥®¥ã¥Ã¥×ÃË»Ò¤Ë¡ª¡¡¿Íµ¤ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è²½·èÄê
¡¡¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯6·î5Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÄ¶ÆÃÊó±ÇÁü¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¥³¥ï¥â¥Æ¡ß´ØÀ¾ÊÛÃË»Ò¤Ë¡ª¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡ÙÄ¶ÆÃÊó
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ÀÆÌÚÍ¥¤Ë¤è¤ë¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ÖÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£Îø¤ËÆ´¤ì¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦»©¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¡Ú¥³¥ï¥â¥Æ¡ß´ØÀ¾ÊÛÃË»Ò¡Û¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦»³¸ý¤¯¤ó¤È¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£¶¯ÌÌ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¥Ô¥å¥¢¤ÊÁÇ´é¤ò»ý¤Ä»³¸ý¤¯¤ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢³ØÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ä¼çÉØ¤Þ¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÆÉ¼Ô¤¬Â³½Ð¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï210ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¹â¶¶¶³Ê¿¡£¡È¥¥é¥¥é´¶¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢´Å¤¤´éÎ©¤Á¤È¾¯Ç¯¤Ã¤Ý¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¥¥ã¥é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤Î¡È¥ï¥ë¤µ¡É¤ÈÃæ¿È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÊ»¤»»ý¤Ä»³¸ý¤¯¤ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ø¤Ê¤Î¤Ë¡¢Àéµ±¤¯¤ó¤¬´Å¤¹¤®¤ë¡£¡Ù¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤È¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤äÀÄ½ÕÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÈºÇ¶²¥®¥ã¥Ã¥×ÃË»Ò¡É¤ò¤É¤¦Ì¥¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Âçºå½Ð¿È¤Î¹â¶¶¤¬·àÃæ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥³¥ï¥â¥Æ¡É¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ë±Ô¤¤´ØÀ¾ÊÛ¡£¹â¶¶¼«¿È¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥ï¥â¥Æ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¡¢´ØÀ¾ÊÛ¡¢¥É¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤ë´¶¤¸¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÃý¤êÊý¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡È´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤ÎÀÆÌÚÍ¥¤â¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó¤¬»³¸ý¤¯¤óÌò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ÉÔ°Â¤Ï´üÂÔ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹â¶¶¤Îµ¯ÍÑ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Î¼é²°·òÂÀÏº¤Ï¸¶ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢Îø¤ÎÇº¤ß¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤¬¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Þ¥±¤Ë¼þ¤ê¤ò°ú¤ÃÁß¤²ó¤¹ÊÑ¤ÊÅÛ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤Îº¢¤Î¹¬¤»¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸¶ºîÆ±ÍÍ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿¶âÈ±¡ß¥³¥ï¥â¥Æ¤Î»³¸ý¤¯¤ó¤¬¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¡Ö²¿¸«¤È¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤³¤Á¤é¤òâË¤à¹â¶¶¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¡Ö¥³¥ï¥â¥Æ¤¯¤ó¤ËÎø¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¨¡¨¡¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»³¸ý¤¯¤ó¤È¤ÎÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¡¢¤½¤·¤ÆÎø¤Î¹ÔÊý¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¶ÆÃÊó¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ìÅ¾¡£¥ä¥¯¥¶¤Ç¥±¥ó¥«¤â¶¯¤¤¤È±½¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦»³¸ý¤¯¤ó¤ÎËÜÀ¤Ï¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¾È¤ì¤ë¤È¼ª¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¡È¥®¥ã¥Ã¥×ÃË»Ò¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¼é¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ä¤í¡×¤È¡¢´Å¤¯¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»³¸ý¤¯¤ó¤Î°ì¸À¤Ë¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌÜÀþ¤Ç»³¸ý¤¯¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»³¸ý¤¯¤ó¤Î¡ÈÃæ¿È¡É¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»³¸ý¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯6·î5Æü¸ø³«¡£
¢¨¹â¶¶¶³Ê¿¡¢¼é²°·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤Û¤«¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¿»³¸ýÈôÄ»Ìò
¡¡º£²ó¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤ÎÌò¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¶âÈ±¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤Ç´ØÀ¾ÊÛ¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¥Ô¥¢¥¹¤Î·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤ò½é¤á¤Æ¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¤¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£²ó¤Î»³¸ý¤¯¤ó¤È¤¤¤¦ÌòÊÁÅª¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥ï¥â¥Æ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¡¢´ØÀ¾ÊÛ¡¢¥É¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤ë´¶¤¸¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¼é²°·òÂÀÏº´ÆÆÄ
¡¡ºÇ½é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ËÂç¤¤Ê»ö·ï¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÏµå¤Ëð¨ÀÐ¤âÀÜ¶á¤·¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬³Ø¹»¤È¼«Âð¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¹¥¤¤Ê»Ò¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ö¤«¤É¤¦¤«°ìÈÕÃæÇº¤ó¤À¤ê¡Ä¡£Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÏµå¤¬ÌÇË´¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°ìÂç»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î±Ç²è¤Ï»ö·ï¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢Îø¤ÎÇº¤ß¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤¬¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Þ¥±¤Ë¼þ¤ê¤ò°ú¤ÃÁß¤²ó¤¹ÊÑ¤ÊÅÛ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤ÏÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤Îº¢¤Î¹¬¤»¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÆÌÚÍ¥
¡¡ºÇ½é¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´ÆÆÄ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬¿¿Ùõ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö»³¸ý¤¯¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ï´üÂÔ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¡¢¤½¤·¤Æ´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó¤¬»³¸ý¤¯¤óÌò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤Ï³Î¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¼Ì¤ò´Ñ¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¼ã¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿¿·õ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¼«Á³¤Ê¡ÖÀÄ½Õ´¶¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªº£¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ø¡Á¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¥³¥ï¥â¥Æ¡ß´ØÀ¾ÊÛÃË»Ò¤Ë¡ª¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡ÙÄ¶ÆÃÊó
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ÀÆÌÚÍ¥¤Ë¤è¤ë¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ÖÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£Îø¤ËÆ´¤ì¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦»©¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¡Ú¥³¥ï¥â¥Æ¡ß´ØÀ¾ÊÛÃË»Ò¡Û¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦»³¸ý¤¯¤ó¤È¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£¶¯ÌÌ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¥Ô¥å¥¢¤ÊÁÇ´é¤ò»ý¤Ä»³¸ý¤¯¤ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢³ØÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ä¼çÉØ¤Þ¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÆÉ¼Ô¤¬Â³½Ð¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï210ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå½Ð¿È¤Î¹â¶¶¤¬·àÃæ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥³¥ï¥â¥Æ¡É¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ë±Ô¤¤´ØÀ¾ÊÛ¡£¹â¶¶¼«¿È¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥ï¥â¥Æ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¡¢´ØÀ¾ÊÛ¡¢¥É¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤ë´¶¤¸¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÃý¤êÊý¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡È´ØÀ¾ÊÛ¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤ÎÀÆÌÚÍ¥¤â¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó¤¬»³¸ý¤¯¤óÌò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ÉÔ°Â¤Ï´üÂÔ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹â¶¶¤Îµ¯ÍÑ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Î¼é²°·òÂÀÏº¤Ï¸¶ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢Îø¤ÎÇº¤ß¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤¬¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Þ¥±¤Ë¼þ¤ê¤ò°ú¤ÃÁß¤²ó¤¹ÊÑ¤ÊÅÛ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤Îº¢¤Î¹¬¤»¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸¶ºîÆ±ÍÍ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿¶âÈ±¡ß¥³¥ï¥â¥Æ¤Î»³¸ý¤¯¤ó¤¬¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¡Ö²¿¸«¤È¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤³¤Á¤é¤òâË¤à¹â¶¶¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¡Ö¥³¥ï¥â¥Æ¤¯¤ó¤ËÎø¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¨¡¨¡¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»³¸ý¤¯¤ó¤È¤ÎÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¡¢¤½¤·¤ÆÎø¤Î¹ÔÊý¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¶ÆÃÊó¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ìÅ¾¡£¥ä¥¯¥¶¤Ç¥±¥ó¥«¤â¶¯¤¤¤È±½¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦»³¸ý¤¯¤ó¤ÎËÜÀ¤Ï¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¾È¤ì¤ë¤È¼ª¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¡È¥®¥ã¥Ã¥×ÃË»Ò¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¼é¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ä¤í¡×¤È¡¢´Å¤¯¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»³¸ý¤¯¤ó¤Î°ì¸À¤Ë¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌÜÀþ¤Ç»³¸ý¤¯¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»³¸ý¤¯¤ó¤Î¡ÈÃæ¿È¡É¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»³¸ý¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯6·î5Æü¸ø³«¡£
¢¨¹â¶¶¶³Ê¿¡¢¼é²°·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤Û¤«¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¿»³¸ýÈôÄ»Ìò
¡¡º£²ó¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤ÎÌò¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¶âÈ±¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤Ç´ØÀ¾ÊÛ¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¥Ô¥¢¥¹¤Î·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤ò½é¤á¤Æ¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¤¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£²ó¤Î»³¸ý¤¯¤ó¤È¤¤¤¦ÌòÊÁÅª¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥ï¥â¥Æ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¡¢´ØÀ¾ÊÛ¡¢¥É¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤ë´¶¤¸¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¼é²°·òÂÀÏº´ÆÆÄ
¡¡ºÇ½é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ËÂç¤¤Ê»ö·ï¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÏµå¤Ëð¨ÀÐ¤âÀÜ¶á¤·¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬³Ø¹»¤È¼«Âð¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¹¥¤¤Ê»Ò¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ö¤«¤É¤¦¤«°ìÈÕÃæÇº¤ó¤À¤ê¡Ä¡£Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÏµå¤¬ÌÇË´¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°ìÂç»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î±Ç²è¤Ï»ö·ï¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢Îø¤ÎÇº¤ß¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤¬¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Þ¥±¤Ë¼þ¤ê¤ò°ú¤ÃÁß¤²ó¤¹ÊÑ¤ÊÅÛ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤ÏÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤Îº¢¤Î¹¬¤»¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÆÌÚÍ¥
¡¡ºÇ½é¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´ÆÆÄ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬¿¿Ùõ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö»³¸ý¤¯¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ï´üÂÔ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¡¢¤½¤·¤Æ´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó¤¬»³¸ý¤¯¤óÌò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤Ï³Î¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¼Ì¤ò´Ñ¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¼ã¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿¿·õ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¼«Á³¤Ê¡ÖÀÄ½Õ´¶¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªº£¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡Ø»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ø¡Á¡ª