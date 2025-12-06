¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¡õ¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤ÎºÆ²ñ¥Ï¥°¤Ë¥Õ¥¡¥óÎÞ
¡¡±Ç²èÈÇ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤È¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤¬¡¢2011Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È»à¤ÎÈëÊõ PART2¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½14Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÎÞ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµã¤±¤ë¡¦¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¡õ¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤¬Ç®¤¤¥Ï¥°¡ª
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î1Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥Ï¥É¥½¥ó·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î¥È¥Ë¡¼¾Þ¼õ¾ÞÉñÂæ¡Ø¥á¥ê¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¡¦¥í¡¼¥ë¡¦¥¢¥í¥ó¥°¡Ù¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥È¥à¤¬¡¢±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤½¤¦¡£
¡¡Æ±»ï¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢·à¾ì¤Ç¥È¥à¤¬¥À¥Ë¥¨¥ë¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2¿Í¤¬¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢²¿¤ä¤é¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤¬¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤ÇÅ¨Æ±»Î¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¢¡¢»ä¤Î¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤¿¤Á¡ÊÎÞ¡Ë¡Ø¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ç¥È¥à¤ò´Ñ¤¿¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¡Ö¡È¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡ª¡É¡È¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¡©¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö2¿Í¤ÎºÆ²ñ¤ÇËâË¡¤¬µ¯¤¤¿¡ª¥é¥¤¥È¤¬¾Ã¤¨¤¿¡ª¡×¡Ö´¶·ã¡×¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬Èô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶·ã¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢´¶ÎÞ¤Ë¤à¤»¤ÖGIFÆ°²è¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¥à¤¬¤ª¤è¤½15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¤ò±é¤¸¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢¥È¥à¤Î½Ð±é¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢´¶¼Õº×¤Î½µËö¤Î¤ß¤Ç315Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯±ß¡Ë¤â¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£±Ç²èÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤¬ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥à¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖPeople¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷people¡Ë
