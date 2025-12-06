中山美穂さんデビュー40周年記念 フジテレビの貴重な歌唱映像を収録した3枚組映像集を発売
中山美穂さんのデビュー40周年を記念したBlu-ray作品『中山美穂 40th Anniversary Thank You for the Memories』が、2026年3月4日にリリースされることが決定した。
同作には、『夜のヒットスタジオ』や『FNS歌謡祭』など、フジテレビに残る貴重な歌唱映像を多数収録。アップコンバートによって高画質化された映像をBlu-ray3枚組にまとめ、永久保存版として届けられる。
28ページにわたるフォトブックレットも封入される予定となっており、ファン必携のアイテムとなっている。
中山さんは1985年のデビュー以来、歌手・俳優として数多くの作品を通じて、多くのファンの心をつかんできた。歌手としては、「WAKU WAKUさせて」「色・ホワイトブレンド」「You're My Only Shinin' Star」など80年代のアイドル路線から、「世界中の誰よりきっと」「幸せになるために」「ただ泣きたくなるの」といった楽曲でボーカリストとして円熟味を増した90年代の作品群に至るまで、そのヒット曲の数々で日本の音楽シーンに輝きを放ってきた。しかし、昨年12月6日に急逝。多くのファンが、その早すぎる別れを惜しんだ。
