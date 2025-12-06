¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¡È¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤Î¶¯¤µ¤È²¹¤«¤µ¤ò¼Â¼Ì¤ÇÉ½¸½¡×
¡¡¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÍÚ¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦É÷Îë¹â¹»¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÅìÉ÷¾¦Å¹³¹¤ÎµÊÃãÅ¹¡ÖµÊÃã¥Ý¥È¥¹¡×¤ÇÆ¯¤¡¢ºù¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¼é¤ëµÌ¤³¤È¤Ï¤ò±é¤¸¤¿È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡£¸¶ºî¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢Èà½÷¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡È¤³¤È¤ÏÁü¡É¤È¤Ï¡½¡½¡£Èþ½Ñ¤ËÀø¤à»Å³Ý¤±¡¢ºÂÄ¹¡¦¿å¾å¹±»Ê¤Ø¤Î¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¶Á¤¯¡Ö¿Í¤È¿Í¤¬»Ù¤¨¹ç¤¦Êª¸ì¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST / Stay Strong - Lyric Video -¡Ê±Ç²è¡ÖWIND BREAKER¡×¼çÂê²Î¡Ë
¢£ ¸¶ºî¤Ø¤Î°¦¤È¡¢¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÀ¸¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¡É
¡½¡½¿Íµ¤¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÈ¬ÌÚ¡Û¸¶ºîÌ¡²è¤È¥¢¥Ë¥á¤Ï»£±ÆÁ°¤ËÇÒ¸«¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÆÉ¤ß¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¸¶ºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÏÂçÁ°Äó¤Ë¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡È¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡É¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¤³¤È¤Ï¤Î¶¯¤µ¤ä²¹¤«¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡È³¹¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¡É¤³¤È¤Ï¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
¡½¡½º£²ó¡¢¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤³¤È¤Ï¤ò¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÈ¬ÌÚ¡Û¤³¤È¤Ï¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡È¥Ò¥í¥¤¥óÁü¡É¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀÊÌ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¾¦Å¹³¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÉ÷Îë¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¡£¡È³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ëÂ¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¤â¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¡©¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤ë¤±¤ì¤É°¦¾ð¿¼¤¤¡×
¡½¡½¤³¤È¤Ï¤È¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÈ¬ÌÚ¡Û»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢°¦¾ð¿¼¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³¹Á´ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¹þ¤ó¤À¡ÈËÜµ¤¤ÎÈþ½Ñ¡É¤Ë¶Ã¤
¡½¡½¼Â¼ÌÈÇ¤Î¥»¥Ã¥È¤äÈþ½Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÈ¬ÌÚ¡ÛËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èþ½Ñ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬»£±ÆÁ°¤«¤é³¹¤ò¤Þ¤ë¤´¤Èºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢±Ç²èÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È³¹¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¡É¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÉÉ÷Îë¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÎÐ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢³¨¤ÎÃæ¤Ëµµ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ìµ¤¤Å¤¯¤«¤Ê¡©¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ ¸½¾ì¤Ï¡È³Ø¹»¤ÎÊü²Ý¸å¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤
¡½¡½¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÈ¬ÌÚ¡Û³§¤µ¤ó¹â¹»À¸Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç³Ø¹»¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¡¢°ì¿Í¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¼«Á³ÂÎ¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÊü²Ý¸å¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿å¾å¹±»Ê¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¡ÖºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¿´¤«¤éÂº·É¡×
¡½¡½¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÍÚÌò¤Î¿å¾å¹±»Ê¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¡©
¡ÚÈ¬ÌÚ¡Û¤È¤Æ¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤È¤Ï¤¬ºù¤ÎÏÓ¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÃ¡¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ÖÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡ÖÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤ËÏÓ¤ò¤µ¤¹¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡ÖºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡È¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡ÉÀ¤³¦´Ñ¤¬¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿
¡½¡½ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡ÚÈ¬ÌÚ¡Û¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬ºîÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¿¤À¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éËÉÉ÷Îë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼é¤ë¡£¡È°ìÊýÅª¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡Ö¿Í¤Ã¤Æ°Õ³°¤È²¹¤«¤¤¡×´Ñ¤ë¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¿Í¤Ø¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¬ÌÚ¡Û¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡È¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤Î²¹¤«¤µ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºù¤Ï²¿¤Ç¤â°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£SNS¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÕ¤Ë¡ÈÃ¯¤«¤ËÍê¤ë¡É¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤Ã¤Æ°Õ³°¤È²¹¤«¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É÷Îë¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²áµî¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÃ¯¤«¤Î°¦¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡£¿Í¤Î²¹ÅÙ¤äÍ¥¤·¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
