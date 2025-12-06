100均で400円…悩んだけど買ってよかった！これでもう失くさない！アレ専用のカードケース
商品情報
商品名：iPケース用 MagSafe対応ウォレット 落下防止タグ付き ブラック
価格：￥440（税込）
サイズ（約）：65×9×H131mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4973911847711
400円するだけあって安心感が違う！ダイソーで便利なMagSafe対応グッズを発見
MagSafe対応のモバイルグッズも揃っているダイソーで、ちょっと気になる商品を発見しました！
今回ご紹介するのは『iPケース用 MagSafe対応ウォレット 落下防止タグ付き ブラック』という商品。MagSafe対応のカードケースです。
価格は440円（税込）と、ややお高めです。筆者が購入した店舗では、モバイルグッズ売り場に陳列されていました。
カチッとした質感のレザー調素材が使用されていて、かなりしっかりしています。
カードは3枚収納することができます。
440円って随分強気な価格設定だな…と思い、最初は買うか悩みましたが、パッケージの説明を読んで納得！
スキミングを防止する磁気防止生地が使用されていて、安心して持ち運ぶことができます。
下部には謎のタグが付いています。
丈夫なポリエステルが使われているのですが、このタグこそがこのアイテムの最大の特徴です！
タグをどのように使うかというと、まずスマホケースの充電ケーブル用の穴に折りたたんだ状態のタグを下から通します。
穴に通せたらタグを開き、ケースにスマホをセットしたら完了です。
落下防止タグのおかげで安心して持ち運べる！
実は、このタグの正体は落下防止タグなんです！
タグがスマホとケースの間に付いていることで、ふとした瞬間に本体がズレたときにも落下を防いでくれて紛失しにくいようになっています。
タグが頑丈な素材で作られているのは、そういった役割があるためです。
ただ、タグが正直なところ邪魔に感じることも…。微妙に位置がずれたり、浮いたりします。
微妙に収まりが悪い気もしますが、安心感には代えられません！
ピタッと収まる位置につけられさえすれば、振っても、逆さにしても外れず安心です。
MagSafe対応グッズは便利な反面、落下や紛失の心配は付きものなので、少しでも安心して使える工夫が施されているのは嬉しい限り！
ダイソーで『iPケース用 MagSafe対応ウォレット 落下防止タグ付き ブラック』を見つけたら、ぜひゲットしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。