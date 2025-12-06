国立大学出身と聞いて驚いたお笑い芸人ランキング！ アンガールズ・田中卓志を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は、2025年11月10〜11日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「高学歴の芸人」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「国立大学出身と聞いて驚いたお笑い芸人」ランキングを発表します。
※選択肢には中退者を含んでいます
2位：アンガールズ・田中卓志（広島大学）／61票
お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志さん。広島大学工学部第四類建築学部を卒業後、大学時代にサークルを通じて知り合った山根良顕さんと芸人を目指して上京。2人の強烈なキャラクターと「ジャンガジャンガ」のネタで大ブレークを果たしました。
回答者からは、「上手にMCをしているので、高学歴と思っていた」（60代男性／愛知県）、「建築からお笑いに進むのがとても珍しいと思った」（50代女性／東京都）、「番組で田中隊長という名目で洞窟に入ったりしているが、なかなかガッツがある人だなと思うし、広島大学卒業と聞きなるほどなと理解出来た」（40代女性／佐賀県）、「体力無さそうで勉強のエネルギーがなさそうだから」（30代女性／大阪府）などの声がありました。
1位：サンシャイン池崎（大分大学）／158票
大分大学工学部（現・理工学部）出身のピン芸人、サンシャイン池崎さん。大学卒業後にワタナベコメディスクールに入学し、2017年の「R-1ぐらんぷり」で準優勝。超ハイテンションな芸風が人気を博しています。
NHKラジオ第2『小学生の基礎英語』に出演するほか、長年保護猫活動に取り組んでいることでも有名で、動物バラエティー番組『嗚呼!! みんなの動物園』（日本テレビ系）内での保護猫を世話する企画が人気を集めています。
回答者からは、「サンシャイン池崎さんはYouTubeで保護猫活動などもされていて、テレビで観るよりもずっと落ち着いていて賢い方だと思っていました」（40代女性／茨城県）、「今でも疑っている。イメージがない」（20代男性／東京都）、「実家が貧乏で家が崩れそうなのは知っているけど、こんな賢い大学通えるのはすごい。頑張ったんだなと思う」（20代女性／愛知県）、「サンシャイン池崎さんが高学歴とは知らなかったです。今では猫が好きで有名だったり、妊婦さんにお産の時のいきみ方で有名だったり、お笑いだけではなく多方面でご活躍されているので、それが高学歴と関係があるのかわかりませんが、すごいなと思います」（30代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられました。
(文:福島 ゆき)