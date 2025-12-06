フリーアナウンサーの徳光和夫さんが６日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、来年５月末で活動を終了する「嵐」が１１月２２日に有料公式ファンクラブサイトなどで５人そろっての動画を更新し、活動終了前ラストとなる全国ツアーの開催を発表したことを伝えた。

来年３月１３日に開幕し、５都市を巡演する“５大ドーム”ツアーで、タイトルは「ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ 『Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ』」。活動終了日の５月３１日に、東京ドーム公演で有終の美を飾る。

これを受け「わが青春の歌謡曲」コーナーで嵐を特集。その中で「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」などの大ヒット曲を流した。

徳光さんは、嵐について「あくまでも臆測なんでございますけど」と切り出し「今年の大みそかの紅白…サプライズで、もしかすると嵐出るんじゃないか」とコメントした。続けて「そんなようなちょっと…ところも思っているんでございますんですけど、ウワサは流れてなくはないって聞いておりますけど」とし「出てきたら最高だよね」と期待した。