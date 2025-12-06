atmos pink×PUMA最新作♡ヴィンテージデニムを纏う「SPEEDCAT」別注モデルが登場

冬の足元をアップデートしてくれるatmos pink×PUMAの最新別注モデル「PUMA SPEEDCAT ATMOS PINK DENIM」がついに登場。レーシングシューズ由来のスリムなフォルムに、履くほど味わい深くなるヴィンテージデニムを融合した特別な一足です。さらに同日には、デニムと相性抜群のブラウン×ブルーをアクセントにしたコラボアパレルも展開。ワークショップなどの特別イベントもあり、冬のおしゃれ心を刺激するラインアップが揃います♡

デニムの風合いを楽しむ限定「SPEEDCAT」

今回の別注モデル「PUMA SPEEDCAT ATMOS PINK DENIM」（No:406918-01/16,500円）は、22.5cm～29.0cmの幅広いサイズ展開。

アッパーに上質なデニムファブリックを採用し、ヴィンテージデニムのように履き込むほど色味や質感が変化していく、唯一無二の仕上がりが魅力です。

さらに、ラバーアウトソールが高いグリップ性を発揮し、日常使いにも頼もしい仕様に。

レザーとコットンの2種類のシューレースが付属し、気分に合わせて表情を変えられるのも嬉しいポイント♪

発売は2025年12月12日(金)。12月1日(月)0:00～11日(木)23:59までは予約販売を実施し、atmos pink各店・atmos一部店舗・オンラインで取り扱われます。

また12月13日(土)・14日(日)には、atmos pink flagship Harajuku店で購入者限定のリメイクワークショップも開催。

世界に一足だけの“自分のデニムSPEEDCAT”を作れる特別な体験も見逃せません。

コラボアパレル3種で叶える冬のセットアップ

シューズとともに登場するコラボアパレルは全3種。

上品な光沢と温かみのあるベロア素材を採用した「PUMA X ATMOS VELOUR TRACK JKT」（No:637071-87/16,500円・S,M,L）と「PUMA X ATMOS VELOUR TRACK PT」（No:637072-87/14,300円・S,M,L）は、ブラウンとブルーカラーを効かせた今季らしいデザイン。

さらに、ナンバリングがアクセントになった「PUMA X ATMOS WOVEN PULLOVER」（No:637073-86/13,200円・S,M,L）もラインアップしています。

どのアイテムも「SPEEDCAT ATMOS PINK DENIM」と相性抜群で、統一感のあるスタイリングが完成。

デニムのカジュアルさに、ベロアのリッチ感が加わった絶妙なバランスで、冬のおしゃれがより洗練された印象に仕上がります。

デニム好き必見！冬のスタイルを更新する一足

デニムの経年変化が楽しめる「SPEEDCAT ATMOS PINK DENIM」と、同系色で統一されたコラボアパレルは、冬の装いをクラスアップしてくれる注目のラインアップ。

予約期間や発売日、ワークショップなどの特別企画も盛りだくさんで、ファッション好きにはたまらない内容です。

この冬、自分らしさを刻む特別な一足とともに、新しいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡