２０２６年６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会の組み合わせ抽選会が日本時間１２月６日午前２時から、アメリカのワシントンＤＣで行われ、８大会連続の出場となる日本（世界ランキング１８位）は、オランダ（同７位）、チュニジア（同４０位）、欧州プレーオフ勝者と同じＦ組に入った。

１次リーグ３試合のうち２試合で、強豪がひしめく欧州のチームと対戦することになり、森保一監督は「非常に厳しいグループに入ったなと思う」と話した。（デジタル編集部）

欧州プレーオフはＡからＤまで４組あり、Ｗ杯本大会の１次リーグでＦ組に入ることになったのは、ウクライナ（同２８位）、スウェーデン（同４３位）、ポーランド（同３１位）、アルバニア（同６３位）で争われる欧州プレーオフＢの勝者。森保監督は「ヨーロッパは普段から厳しい戦いを繰り広げている大陸。力のあるチームが多い」と分析し、３大会連続の出場となるチュニジアについても「（アフリカ）予選では負けなしの９勝１分けで、失点ゼロで来ているチーム。守備が堅い試合巧者」と警戒感を強めた。

開幕まで半年となり、今後は代表選手の選考が本格化する。指揮官は「我々はワールドカップで優勝を目指して戦うということで、目標を共有できている。そんな簡単な目標達成にはならないと思うが、必ずできるという信念を持って戦いに挑みたい」と口元を引き締めた。