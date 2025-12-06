ヤンキースの実況でおなじみのアナウンサー、マイケル・ケイ氏がラジオ番組でヤ軍の方針に疑問を呈した。

ハル・スタインブレナー・オーナーの「毎年3億ドル（約466億円）以上のペイロール（総年俸）を維持するのは持続不可能。もちろん下げられるなら下げたい」という発言に対し、次のように言い切った。

「昨年のチームをもっと強くしたいのなら、総年俸を3億ドル未満に抑えるのは無理なんです。だから本当に3億ドルを超えないという方針があるのだとしたら、それが指令だとは信じがたい」。

実際、外野手のトレント・グリシャムがクオリファイング・オファーを受諾したことで、ヤンキースの総年俸は約2億7800万ドル（約432億円）に達した。3億ドルを基準にすると、“余力”はわずか約2200万ドル（約3億4000万円）。これは、ヤンキースがトップFAの争いから事実上脱落したことを意味する。

ヤンキースが再契約を模索するコディ・ベリンジャー外野手、価格次第で浮上するカイル・タッカー外野手（カブスからFA）はいずれも高額契約が必至。さらに日本人右腕・今井達也の獲得も、この財政方針のままでは難しくなっている。

一方でケイ氏は、「ヤンキースが3億ドル以下を絶対条件として約束したわけではない」とも強調する。「キャッシュマンGMはウインターミーティング前に“おおよその枠”を話すことはある。でも状況は常に流動的だ。もしチームのニーズに大きく役立つ契約のチャンスがあれば、その枠なんてすぐに吹き飛ぶ」。今オフ、FA市場でドジャースが大きな出費を控えている中、最も資金力のあるヤンキースがどう動くのか。それはウインターミーティング最大級の注目となっている。