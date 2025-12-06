“マナカナ” 三倉茉奈＆佳奈、ユニクロ＆GUでの購入アイテムを紹介 着こなし術も披露「参考になりました」「重ね着技が光ってました」
双子タレント“マナカナ”の三倉茉奈（39）と三倉佳奈（39）が4日、2人のYouTubeチャンネル『マナカナんち』を更新。ファストファッションブランド『ユニクロ』『GU』での購入品や着こなしを披露した。
【動画】「参考になりました」ユニクロ＆GUでの購入品を着こなす“マナカナ”
「【UNIQLO/GU】推しアイテム揃い！冬服購入品【着回しコーデ】」と題した動画で、ユニクロ、GUの順に新しく買ったアイテムの数々を紹介。実際に身に着けながら、重ね着などの着回し術を披露した。
カラー展開豊富なユニクロのタートルネックを着用して登場した2人は、ブラウンのパンツ、レーヨンのブラウス、ニットなどの冬服や、ストール、アームウォーマーなど“あったかアイテム”まで、ユニクロでの購入品を紹介。それぞれ気に入ったポイントなどについて話しながら、着用した感想を伝えた。
GUの購入品では、佳奈が羽織りものを紹介。ダボッと感が印象的なチェックシャツやグレーのカーディガンを、GU購入品の中で“一番お気に入り”だと話すSサイズのメンズ用シャツに合わせた重ね着術を披露した。
茉奈はバッグやローファーなどファッション小物を紹介。ウキウキな様子で、4歳の娘とおそろいで買ったパーカーも披露している。
コメント欄には「コーデ可愛い」「着てくれるからわかりやすい」「どのコーデもオシャレでキレイめでとても良いです」「スタイルが良いから何着ても似合うなぁ」「今回も佳奈さんの重ね着技が光ってました」「男の自分にも参考になりました」などの声が寄せられている。
