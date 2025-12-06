高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」の第51回が12月8日に放送予定です。

【写真】新年会でヘブンは…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下12月8日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

新年を迎えた松江。

トキはヘブン（トミー・バストウさん）に新年の挨拶を教えていた。

そこに錦織（吉沢亮さん）がやってきて、新年の抱負を教え合うことに。

ヘブンは日本滞在記を書き上げる、そのためのラストピースを見つけたいと語る。

その後、トキたちは花田旅館で松野家、平太（生瀬勝久さん）たちと新年会に。

挨拶をふられたヘブンは、「ツギ、フユ、ワタシ、マツエ、イナイ」と宣言。

お祝いの空気が一変する。