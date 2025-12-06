高垣彩陽、城田優とのフィーチャリング楽曲がTVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』オープニング＆エンディング主題歌に決定！撮り下ろしカットも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優として、またアーティストとして活動する高垣彩陽が、エンターテイナー・城田優とのフィーチャリング楽曲「愛のファンファーレ」と「魔法の音」をリリースすることが決定した。「愛のファンファーレ」はTVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』のオープニング主題歌、「魔法の音」は同作品のエンディング主題歌にそれぞれ決定している。

さらにこの度、高垣彩陽と城田優の撮り下ろしアーティスト写真も公開された。初共演となる今回のビジュアルでは、楽曲のテーマ性を反映したコンセプチュアルな世界観が表現されており、主題歌とともに今後の展開への期待を高める仕上がりとなっている。

TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』は、シリーズ累計発行部数560万部（紙・電子含む）を突破する大人気“溺愛系”悪役令嬢作品を原作とした注目作。アニメは2026年1月11日（日）より放送を開始する。放送に合わせ、両楽曲は1月11日より配信開始予定。

オープニング主題歌「愛のファンファーレ」は、物語の始まりを華やかに彩る、軽快で高揚感のあるポップチューン。エンディング主題歌「魔法の音」は、作品世界を優しく包み込むような温かさと、どこか切なさも感じさせるミディアムナンバーとなっており、城田優自身が作詞・作曲・編曲を手掛けている（作編曲はMitsu.Jとの共作）。この度公開されたアニメのメインPVでは、両曲の一部を試聴することができる。アニメとともに、2人が歌い上げるOP/ED両主題歌にもぜひ注目してほしい。

●楽曲情報

TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』オープニング主題歌

高垣彩陽 feat. 城田優

「愛のファンファーレ」

作詞：ふるーり 作曲：ふるーり・SAKURAmoti 編曲：SAKURAmoti

TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』エンディング主題歌

高垣彩陽 feat. 城田優

「魔法の音」

作詞：城田優 作曲：城田優, Mitsu.J 編曲：Mitsu.J, 城田優

1月11日同時配信開始予定

●作品情報

TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』



2026年1月11日(日)より放送開始

TOKYO MX 1月11日より 毎週日曜日 23時00分〜

ＫＢＳ京都 1月12日より 毎週月曜日 23時00分〜

サンテレビ 1月12日より 毎週月曜日 23時30分〜

ＢＳ日テレ 1月12日より 毎週月曜日 23時30分〜

ｄアニメストア、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信

1月11日（日）より 毎週日曜日 23時30分〜

その他各配信サイトも順次配信

※放送・配信日時は予告なく変更になる可能性がございます。

©ぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』公式サイト

https://akudeki-anime.com/

高垣彩陽オフィシャルサイト

https://www.takagakiayahi.com/