佐賀市の「佐賀共栄銀行」で5日、冬のボーナスの現金支給贈呈式が行われました。

前日、大量の1万円札を数える行員たちの姿がありました。総額およそ1億5000万円です。



■佐賀共栄銀行 本店営業部・秋岡秀和 本店長

「あすのボーナス支給の1人分ずつを封入しています。」



行員239人全員に現金支給するための作業でした。

■白野寛太記者

「こちらに大量の札束が並んでいますが、あす同じ金額のボーナスが支給されます。」





現金のありがたみを再認識してもらおうと去年、47年ぶりに現金でボーナスを支給しました。行員の評判が良かったことから、ことしも実施を決めました。中には、若手の行員が生まれる前、2000年に発行された2000円札もありました。

そして5日朝、現金支給贈呈式が行われました。



■上司

「いつもご苦労様です。奥様と旅行に行ったり、有意義に使ってください。」



今回の支給額は平均およそ87万9000円で、業績が順調に伸びたことなどから前年と比べて9.2パーセント増え、過去最高額となりました。



■行員

「いざ手に取ると重みを感じます。今後のモチベーションにもつながっていく。」

「厚みを感じるので、日頃の努力が形になるのがとてもうれしいです。」

「すぐ家に持って帰って大事に保管します。いったん家族に見せて、入金したり使ったりしたいです。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月5日午後5時すぎ放送