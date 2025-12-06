特集「キャッチ」です。発達障害のある子どもや保護者を支えるための団体が、福岡市に新たにできました。みずからの体験を基に団体を立ち上げた女性の思いと活動を取材しました。

手遊びを夢中で楽しむ子どもたち。



イベントを開いたのは、発達障害やその傾向がある子どもとその保護者の支援を目的に設立された「福岡市発達凸凹（でこぼこ）研究室」です。親子連れおよそ100人が参加しました。

文部科学省の2022年度の調査では、発達障害の可能性がある児童・生徒数は8.8パーセントで、10年前の調査と比べて2.3ポイント増加しています。発達障害の子どものサポートは、ますます重要な課題となりつつあります。



発達障害のある子どもたちの成長につながるよう、イベント会場では手先を使った粘土遊びなどを取り入れ、障害の有無にかかわらず楽しめるように工夫しました。



■参加した人

「気づいていないことに気づいたというか、この年でも気づくことはあるんだなと。」



子どもが遊んでいる間、保護者が子育ての悩みを相談できるコーナーも設けました。



■参加した人

「こういう場にいろいろな人が出てきて、相談に乗りますよという姿勢を見せてもらえるのは、すごくありがたい場所だと思いました。」



■福岡市発達凸凹研究室 ・椛嶋友佳里 代表

「漢字は難しいかもしれないけれど、頑張ってみて。」



代表の椛嶋さんは、すでに成人している発達障害の我が子を育ててきた母親の経験を生かしたいと、団体を立ち上げました。



■椛嶋さん

「皆さんが笑顔で、すごく楽しかったといって帰って行くので、すごくうれしいです。」

椛嶋さんが発達障害の我が子を育てていた当時、発達障害という言葉の意味を多くの人が理解していませんでした。今ほど支援が手厚くなく、支援につながることすら難しい時代でした。



椛嶋さんは、悩みや苦しさばかりが募っていったと振り返ります。



■椛嶋さん

「我が子にどう関わっていいのかが分からなくて、すごく悩んでいました。ほかの保護者が自分の子どもの話をしているのを見ていると、だんだん自分もつらくなってきてしまう。」



そんな中、同じような境遇の保護者が、子どもの特徴をほかの保護者に話し理解を求める様子を見て、みずからの未熟さに気づいたといいます。そのことが、前を向くきっかけとなりました。



■椛嶋さん

「私自身が子どもの障害に関してすごく消極的、隠したいと思っていたことが、子どもにとって本当に失礼なことをしてしまったなって。次の懇談会からは自分も積極的に、うちの子はこういう子です、こういうところはあるけれど、いいところもあるのでよろしくお願いしますというのを少しずつ始めるようになりました。」



同じように悩む保護者のためにという思いが椛嶋さんを突き動かしています。

この日、集まったのは団体の中心メンバーです。次のイベントについて話し合っていました。



■団体メンバー

「15グループで20事業所だから、数としてはかなり。」

「すごく充実してきているかな。」

「午後の部が高校生以上向け。だから就労をちょっと意識するフェーズに入る保護者になってくる。」



保護者や子どもを支援するサービスはどういうものがあるのか、どうすればつながることができるのか。



支援制度を活用できず苦労したみずからの体験から、福祉サービスや就労支援を行う複数の事業者を集めた説明会を開くことにしました。同じ会場で複数の事業者の話を聞くことができるのが大きな特徴です。



■椛嶋さん

「サービスを知っていれば先の見通しが立って、子育てもすごく気持ち的にも楽になるのではないかなと。たくさんの種類のサービスを紹介できる場にしたいと工夫しました。」

迎えたイベントの当日。



小中学生向けの放課後等デイサービスや通信制高校、就労支援など、合わせて16の事業者が一堂に集まりました。



■説明会の様子

「困りごとに合わせて個別が必要な子は個別に、それが必要なかったら集団だけという感じで、合わせて介入しています。」

「その子、その子に合わせて。」

「合わせています。」



およそ100人が参加し、求める情報を集めていました。



行政は業者の選定が困難で、こうした説明会の開催が難しい中、民間だからこそできたといいます。



■参加した人

「放課後等デイサービスを今、探している段階だったので、こうやって一堂に集まっていただいて話を聞くのはすごくよかったです。」



■椛嶋さん

「皆さんすごく真剣に話を聞いて相談している様子を見て、開催してよかったと思っています。保護者や支援職が笑顔になることで、その先にいるお子さんたちが安心して生きていけるような環境を作っていけることを目標としたいと思っています。」



育児を支えることで、保護者の笑顔と子どもたちの健やかな成長を守りたい。椛嶋さんの活動は続きます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月3日午後5時すぎ放送