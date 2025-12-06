11月21日、政府は約21兆円規模にも及ぶ総合経済対策を閣議決定した。その中でもクローズアップされているのが「おこめ券」の配布。政府は、地方自治体が自由に活用できる「重点支援地方交付金」を2兆円計上。その中で同券の配布が掲げられているのだ。米価が高止まりする中、家計の負担を少しでも抑えようとするのが狙いで、鈴木憲和農水相も一押しの政策であるが、実際の実務を担う地方自治体からは批判も相次いでいる。中でも、大阪府交野市の山本景市長が「交野市はお米券を配布しません」「鈴木農林水産大臣の露骨なお米券への誘導には屈しません」とXに投稿したことは大きな話題となった。その真意とは何か。本人に聞いてみた。

（以下は、「週刊新潮」編集部が2025年11月30日に行ったインタビューの収録です）

＊＊＊

【写真を見る】激しい言葉を連発…「お米券」に異議を唱えた山本景・交野市長

恩恵が行き渡らない

政府は、（総合経済対策の）物価高対策の柱の一つとして「重点支援地方交付金」の拡充を掲げています。交付金の使い道は自治体ごとに決められるはずなのですが、政府から示された資料には「食料品の物価高騰に対する特別加算」の具体例として、「プレミアム商品券」「電子クーポン」などと並び「いわゆるお米券」と書かれている。かなりお米券を押してはるんですよね。



なので、交野市としては、お米券は絶対に配りませんよ、とXで発信しました。まずお米券とは、全国米穀販売事業協同組合が発行する「おこめ券」と、JA全農が発行する「おこめギフト券」の2種類があるのですが、どちらも1枚500円で440円分の米が購入できる、というもの。差額60円分は券の印刷代や流通経費、マージンなどに充てられるので、この段階で経費率は12％。さらにこの券を住民に郵送するとなると、名簿を作り、切手を貼るなどの作業が生じ、業者に委託することになる。とすると、経費率は20％程度まで上がってしまい、極めて効率が悪い。「プレミアム商品券」を配ったこともあるのですが、これも経費は20％程度かかった。券を配るという方法では、どうしても少なくない経費が発生し、その分の恩恵が住民に行き渡らなくなるわけです。

高市総理とお米券

一方で、住民の皆さんの銀行口座に現金を振り込む場合でも、経費率は10％ほどかかってしまう。実際に何かを配るよりは抑えられますけどね。

しかし、市町村の場合、水道料金と下水道料金を徴収してますので、この基本料金を免除するという形で交付金を使うと、システムを改修する程度で実施できますので、ほとんど経費はかからない。かかっても、経費率1％とかそのぐらいで済む。

この3つの方法で比較したら、3つ目の上下水道の基本料金を何か月か免除するのが最も効率が良いんです。

1キロ800円

それと、わざわざお米券を配ってまで、これだけ価格の高止まりが続いているお米を買わせる必要があるのか、と。いま、スーパーでお米は1キロ800円前後で販売されてますが、小麦粉なら1キロ150〜200円で買えます。交野市の場合、学校給食でもお米は2学期に入ってから週に3回から2回に減らしています。

私の考えとしては、物価高対策をするとしても、その対策で生じたお金をどう使うかは市民の判断に委ねるのが適切だと思っています。お米券では、お米を買うことだけにほぼ使途が限定されてしまう。一方、上下水道の基本料金の免除は、極力経費がかからない上に、実質的に現金を配ってるのと変わらないので、市民の皆さんの使途が圧倒的に広がるのです。

交野市の場合、住民には農家さんもいて、農家さんが「お米券」を貰ったところで、しゃあないですよね。人数は多くないですが、外国籍の方もいて（注：1％程度）、みんながみんなお米を食べるわけではない。そもそも日本人であってもお米を食べない人が増えているわけで、お米券をもらっても嬉しくない人もいるでしょう。その点、上下水道は住民の皆さんが利用しているので、皆さんに恩恵が行き渡りやすいと考えています。

自民党と関係の深い業界

また、「お米券」は、発行元が2団体に絞られています。これでは限られた業界への利益誘導だと言われても仕方ない。しかも、この券を郵送しようとすると郵便局を介するほかない。またしても、自民党と関係の深い業界が絡んでくるわけです。



しかも、この「重点支援地方交付金」の原資は、ほとんど国債、国の借金で賄われている。国債を発行してお金を配るのに、手数料が高い方法で配るのは、ちょっとスジが通らない気がします。



上下水道の基本料金の免除に交付金を使った場合、過去に配られた交付金の金額で試算すると、交野市では約5億円を受領すると推察され、各家庭7〜8か月分、基本料金が免除できる計算になります。ただ、いま議会にかけたとしても実施できるのは2〜3月から。4月以降の分については来年度の予算になってしまうため、案を2回に分けて出すようなややこしい形になってしまうんですよね。



高市（早苗・総理）さんは、ほんとに無茶なスケジュールを仰っていて、普通の議会なら、今から交付金の施策を決定したとしても、今年度予算での実施にはとても間に合いませんよ。うちもそうですが、もう各市で議会が開かれ始めているわけですからね……。うちの場合は、市長の私が「何とか早く」と力を入れているから先行して進めてますけど、一般的な自治体では厳しいでしょうね。

露骨な利益誘導

「お米券」配りは、米の在庫を無理やり買わせるための方策と言われても仕方ありません。在庫を高値で買わせて、業界団体が儲かる仕組みになっていますからね。あまりにもタチが悪いので、「うちはお米券を配りません」と明確にすべきだと思い、早々にXで打ち出しました。こうなってくると、石破政権が表明していた現金給付の方がまだよかったと思うんです。

高市さんが主張する「重点支援地方交付金」拡充の趣旨自体は否定しませんが、取り巻きの方々が悪い方向に引っ張ってるんじゃないかな、と。そもそも金額も、物価高対策としては全然不十分だと思いますよ。

現在の鈴木（憲和）大臣より、米を増産して価格を抑えようとした小泉（進次郎・前農水相）さんの方が、農水大臣としてはふさわしかったと私は思っています。米の価格を抑えることこそ、困窮している国民に対する支援だと思いますしね。いまの農水大臣は小泉さん以前の減反政策に戻し、今回、露骨に利益誘導してきているわけで。ちょっと自治体レベルでは協力できませんよね。

＊＊＊

関連記事「コメ最高値で『5キロ5000円』に嘆きの声も…倉庫に“大量の新米”がダブつく業者の懸念はコメ価格“大暴落のXデイ”」では、卸業者がメディアの取材に対して「コメは誰も買わない。スーパーで売れているコメはカリフォルニア米」と激白した事実や、今年の年末か来年3月にコメの暴落が始まるとの予測が広まっていることなどについて詳細に報じている。

デイリー新潮編集部