2000年代のライトノベル・アニメを代表する名作「涼宮ハルヒの憂鬱（以下、「ハルヒ」）」の舞台になった兵庫県立西宮北・西宮苦楽園高等学校が、11月23日、ファンや地域住民を対象に「北高・オープンハイスクール」と題し、高校の内部を1日限定で公開した。当日は事前に申し込みを行った1000人が来校し、思い思いに校内を見学した。

「ハルヒ」のアニメを製作したのは京都アニメーションだが、同社の「らき☆すた」や「響け！ユーフォニアム」などの作品と同様に、実在する風景が緻密かつ抒情的に描かれた。「ハルヒ」の舞台になった“聖地”は西宮周辺に点在し、喫茶店や駅周辺の風景などには今でも熱心なファンが訪れている。【文・取材＝山内貴範】

関係者のホスピタリティが凄い

西宮北高校にはアニメが放送された当時からファンが訪れていたというが、現役の学校ということもあり、基本的に敷地外からの見学で、校内に立ち入ることはできなかった。それゆえ今回の「北高・オープンハイスクール」は、ファンにとって念願のイベントだったといえよう。学校が公式Xで情報を告知したところ、13時間27分で1000名の枠がなくなったというから、人気が健在であることがわかる。

いよいよ校内へ

筆者は偶然に告知を発見し、急いで申し込みを行い、運よく1000人の中に入ることができた。参加者として校内を巡りながら取材を行ったが、学校関係者、生徒、PTAのホスピタリティ溢れる対応に心打たれたイベントだった。なにより、生徒がファンに向かって挨拶をしてくれて、笑顔で迎えてくれたのが印象的だった。

校舎への案内も万全だった。筆者はJR芦屋駅からバスに乗り、苦楽園で下車したが、バス停の傍には生徒が案内板をもって立っていたし、途中の道にも行き先を示すチラシが貼られていた。道中は急勾配な坂道が続くのだが、所々にPTAの方がスタッフとして立っていて、「もう少しです！ 頑張ってください」とエールを送ってくれた。

息を切らしながら坂道を上り、到着したのは西門だ。西門の先には、「ハルヒ」のアニメに何度も出てくる校舎が建っている。筆者と同じタイミングで着いたファンは、感無量といった感じで写真を何枚も撮影していた。そこから入場口に向かうと、目の前に“ハルヒ坂”と呼ばれる坂道が伸びている。奥には西宮の街並みが望める絶景が広がっていた。

登場人物と同じ気持ちで撮影ができる

受付は生徒や教員が担当していたが、スムーズでトラブルもなく進行した。いよいよ校舎内に入ると、生徒が手作りの「SOS団 団員募集中」の看板を持ち、歓迎してくれた。オープンハイスクールでは、文理探究科とDX部の生徒が中心となり、校内の掲示物や案内などを作成しているのだという。生徒のホスピタリティに心打たれたファンも多かったはずだ。

校内の見どころの一つが、作中に何度も登場するハルヒとキョンの教室だ。なんと、今回は2人が座っていた椅子に実際に腰掛け、記念撮影をすることができたのである。カメラのシャッターを押していたのは、西宮北高校のPTA会長を務める篠田匡史さんである。篠田さんはこのように話す。

「生徒の保護者の立場から、イベントをサポートしています。保護者の間にもファンが多いですし、私の子どもはアニメファンではありませんが、普段から写真を撮りに来る人が多いので、作品の聖地として認知しているようですね。生徒も自分たちの学校を知ってもらい、学校を好きになる機会になる、素晴らしいイベントだと思います」

さらに、教員のなかにも熱狂的な「ハルヒ」ファンがいるそうだ。音楽教師で吹奏楽部の顧問を担当する尾和宏樹さんは、そんな一人。西宮北高校に赴任したことを「兵庫県内の150ちょっとある県立高校の中から、150分の1を引き当てたのは奇跡ですね（笑）」と語るほどで、生徒の間でも名物教師として知られている。

尾和さんは、「赴任した4月に、アニメと同じアングルで校内の写真を撮りまくったほどです（笑）。赴任していなければ、一参加者としてこのオープンハイスクールに応募し、来校していると思いますね」と話すほど。さらに、吹奏楽部では「ハルヒ」の曲を“事あるごと”に演奏しているといい、その作品愛は間違いなく本物であった。

ハルヒをきっかけに入学を決めた生徒も

「ハルヒ」の最初の小説が出版されたのは2003年、アニメの放送が始まったのは2006年である。しかし、2024年には新刊「涼宮ハルヒの劇場」が出版され、定期的にイベントも開催され、グッズも発売されているので、新しいファンが誕生している。作品を知ったことをきっかけに、西宮北高校に入学した生徒もいるそうだ。DX部の山田陽愛さんもそんな一人である。

「私は中学時代に『ハルヒ』を見て、北高が作品の聖地だと知りました。オープンハイスクールにきて、この学校に行こうかなと選びましたね。入学してみて感動しました。校内のいろいろなところがアニメに登場しますし、それらに実際に触れることができるのは在校生の特権ですよね（笑）」

そんな山田さんは、オープンハイスクールでARの製作に携わった。校内に置かれたQRコードを読み取ると、アニメの映像がスマホに映し出されるという仕組みだ。

「アニメを見て、いいなと思った場面の画像の提供をKADOKAWAさんにお願いして、ARを製作しました。ファンのみなさんは、作中の場面を覚えている方が多いと思います。けれども、現地でアニメの場面を見るのは特別だと思うんですよ。実際、ファンのみなさんのお顔がキラキラしていて、頑張って作ってよかったなと達成感が得られました」

「ハルヒがまるで友達のような感覚」

校内の教室には、涼宮ハルヒが結成した“SOS団”の部室が再現されていた。ハルヒが座る席にはパソコンと「団長」と書かれた三角錐があり、中央の机にはオセロやトランプが置かれ、壁には太陽を思わせるオブジェが飾られ、まさに今ここにハルヒたちSOS団がいるかのような雰囲気だ。

再現を担当したのは、文理探究科のローカルコミュニケーション班の生徒である。その一人、正井柚奈さんがこう話す。

「製作中は不安もありましたし、ファンのみなさんの目にはどう映るだろうと、心配していました。でも、Xに“部室があったよ”とか“ハルヒの椅子がある”などのファンのみなさんからの反応がありましたし、椅子に座って楽しんでくださっているのを見て、昨日までの不安がどっかに行ってしまいましたね」

そう喜ぶ正井さんは、学校が聖地になっていることについて、「ちょっと不思議な感じですね。ハルヒがまるで友達のような、そんな感覚でしょうか。日常のなかでアニメの世界に入れる特別感を感じながら、毎日学校に通っています」と話す。生徒の間にも「ハルヒ」の世界観が受け入れられているようだ。

「“ありえない夢”が現実になり、本当に嬉しかった」

オープンハイスクールの参加者には、海外出身者のファンの姿も見られた。京都アニメーションの作品はとりわけ海外での人気が高い。映像美やシナリオの素晴らしさはもちろんだが、何気ない高校生活の日常を描いていることが、外国人には新鮮に映るからだといわれている。

熱心な「ハルヒ」のファンという中国出身の黄毛蔚さんは、今回のイベントの感想をこう話してくれた。

「もし、10年前、高3の私に“十年後のある晴れた日に、君は海を越え、数千キロ離れた北高の教室で、キョンのように窓辺に座り、西宮の街をそっと見渡している”と告げる人がいたなら、私は夢物語だと笑い飛ばしていたでしょう。今回、その“ありえない夢”が現実になって、本当に嬉しかったですね。

ハルヒのように元気な北高の生徒たちの姿、そして生徒たちの笑顔を眺め、廊下から流れてきた『優しい忘却』に耳を澄ませた瞬間、次元の壁が消えて本当に『ハルヒ』の世界へ足を踏み入れることができたように感じました。この夢を紡いでくれた生徒のみなさん、先生方、主催者の方々に心から感謝します」

今回、筆者の知人（しかも、その多くが20年来のファンである）も何人か参加していたが、誰もが一様に感激していたのが印象的だった。目の前に広がるアニメと同じ風景に感動したのはもちろんだが、それをさらに引き立ててくれたのが、イベントを運営した学校関係者のホスピタリティだったのは間違いない。ぜひとも2回目を開催してほしい、そう思わずにいられなかった、特別なイベントだった。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部