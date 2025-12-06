2000年代のライトノベル・アニメを代表する名作「涼宮ハルヒの憂鬱（以下、「ハルヒ」）」の舞台になった兵庫県立西宮北・西宮苦楽園高等学校が、11月23日、ファンや地域住民を対象に高校の内部を1日限定で公開する「北高・オープンハイスクール」を開催した。当日は事前に申し込みを行った1000人が来校し、思い思いに校内を見学した。

同校は「ハルヒ」の原作者である谷川流氏の母校としても有名で、これまで多くのファンが見学に訪れていたが、校内の公開は実施していなかった。いったいなぜ、今回の公開に至ったのだろうか。今回のイベントを企画した校長・宮本美枝子氏、情報科の教員・上内伸一郎氏に話を聞いた。【文・取材＝山内貴範】

【写真で巡る】まるで作品世界に迷い込んだよう…初公開された「涼宮ハルヒの憂鬱」の舞台・兵庫県立西宮北・西宮苦楽園高等学校を中をじっくり歩いてみた

史上初、「ハルヒ」ファンに学校を公開した理由

――「北高・オープンハイスクール」は宮本先生が計画されたそうですね。

オープンハイスクールの案内板

宮本：当校が「ハルヒ」の聖地であることは、校長に就任する前から知っておりました。赴任後、校門前で写真を撮っている人を見かけるので、「どちらからお越しですか」と声をかけると、本当にいろいろな地域や国から来校される方が多いとわかりました。ほかにも、「学校の中に入らせてほしい」という問い合わせは多数いただいていました。

あくまでも当校は教育活動の場ですから、校内を常時公開するわけにはいきません。とはいえ、毎回そのままお帰りいただくのも申し訳ないし、残念だなと感じていたのは確かです。そこで、今回のような企画を設ければ、多くの方に楽しんでいただけると思って実行に移したというわけです。

――宮本先生の強い思いがあったわけですね。

宮本：上内をはじめ、当校の教員のなかにも「ハルヒ」のファンがいます。だからこそ、教員もファンの気持ちがよくわかりますし、毎回お断りするのが申し訳ないと感じていたようです。そんななか、当校は兵庫県で行われる「発展的統合」の対象校になったのです。

上内：私自身「ハルヒ」が好きですし、せっかくなので、これを機に作品を活かした教育活動ができないかと思いました。ちょうど当校は、今年4月に西宮北高校と西宮甲山高校が統合し、西宮苦楽園高校として開校しました。現在はちょうど移行する時期で、校舎こそ残るものの、2027年には北高が閉校になってしまうのです。

今、この時期に学校を公開すれば、2校の橋渡しになる意義深いイベントができると思いました。さらに、西宮苦楽園高校には、生徒が興味のあるテーマを探究的に学ぶ文理探究科という学科ができたのです。科の特性を生かし、ファンや地域のみなさんとのコミュニケーションの場ができればいいなと考えました。

ファンや地域のみなさんとのコミュニケーションの場

――上内先生は「ハルヒ」がお好きだそうですが、宮本先生も原作を読まれましたか。

宮本：はい。私たちの年代はまだまだアニメやライトノベルへの理解が低いかもしれないのですが、本当に素晴らしい作品だと思いました。アニメの方はSNSで発信するとか、「踊ってみた」をやったりとか、ファンのみなさんが作品を盛り上げてアニメの方向性を変えた、記念碑的な作品ですよね。

「ハルヒ」を読むと、これは北高の卒業生だからこそ書けた内容だと思いましたし、生徒や保護者のなかにもファンがおられます。実は、毎年行われる学校祭（注：一般には非公開）で、PTAの展示ブースは「ハルヒ」関連の企画が定番になっているんですよ。

――それは初耳ですし、凄いですね。学校のなかでも「ハルヒ」が普及していると。

宮本：さらに、アニメの作中で笹に願い事を書くシーン（注：アニメ第2期・第8話の「笹の葉ラプソディ」のエピソード）があると思うのですが、七夕の時期に行われる学校祭で生徒に短冊を書いてもらい、近くの神社でお炊き上げをしていただくイベントもあります。いわば、アニメを再現したような行事をPTAが実施しているんですよ。

――そういった環境が既にあったからこそ、公開が検討できたわけですね。企画を実行に移されたのは、いつ頃なのでしょうか。

宮本：具体的に動き出したのは今年の4月ですが、2023年の5月頃、東京方面に出張した際にKADOKAWAさんにアポを取って、担当者の方とお会いし、相談しました。何をするかまでは決まっていなかったのですが、探究的な学びを取り入れた学校にしていきたいので、「ハルヒ」を使ってイベントや地域の方にお役立ちする企画を行いたいとお話ししました。

上内：その後、私が生徒と話し合いながら、実際の企画の内容を深めていきました。ちょうど、当校にはDX部という部活動もあるのです。DXをコンピューターだけに使うのではなく、今回の活動にも応用できないかと。生徒がアニメの画像を使ったARを作成するなど、イベントを通して様々な学びの機会を得られるように工夫しました。

「ハルヒ」は谷川流さんが残した素晴らしい贈り物

――私も校内を回りましたが、学校と地域のみなさんが歓迎してくださっているのが印象的でした。

宮本：文理探究科とDX部の生徒が中心となって、来校者のみなさんの対応に当たっています。受付はサッカー部、放送は放送部の担当で、先生たちはこの日のためのボランティアです。ほかにも、地域の自治会のみなさん、PTAなど生徒の保護者のみなさんもボランティアで協力してくださっています。

高校が「ハルヒ」ファンの皆様や地域の方々から愛され、慈しんでいただけることは生徒にとっても大きな糧になると思います。私も校長として、心から嬉しいですね。何より、ファンの方、地域の方と接することで、生徒は学ぶことが多いはずです。

――先生方の思いがしっかり形になったイベントだと思いました。

宮本：北高は閉校になりますが、みなさんの記憶の中に残り続けると思います。「ハルヒ」の谷川流さんは、本当に生徒に素晴らしい贈り物を残してくださいました。北高の卒業生のみなさんが様々な生き方をして、社会に貢献しているのも、北高の大切な歴史だと思います。今回のオープンハイスクールは初めての試みでしたが、好評でしたら、ぜひとも次につなげていきたいと思っています。

第2回【名作アニメの舞台で学生生活を送るのは「在校生の特権です（笑）」…「涼宮ハルヒの憂鬱」の聖地「西宮北高校」の公開イベントに行ってみた】では、「西宮北高校」の公開イベントの様子や、海外から訪れた見学者の感想などを詳細にリポートする。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部