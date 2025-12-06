フリーアナウンサーの徳光和夫さんが６日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、日本テレビの森圭介アナウンサーが宅地建物取引士とファイナンシャルプランナー２級の資格試験に合格したことを伝えた。

森アナは１１月２８日までに自身のインスタグラムに２枚の合格証書を手にした姿をアップし「年金、税金、社会保険住宅など、暮らしにまつわるお金のことをしっかりお伝えできるように勉強しようかと」と資格取得の理由を明かし、「この歳の勉強もなかなか楽しい。次は何に挑もうかな」（原文ママ）とさらなるチャレンジに意欲を見せた。

徳光さんは、日テレの後輩アナにあたる森アナについて「もうひとつ、実は落語がうまいだんよ」と明かした。森アナが番組で落語を学び披露したことを紹介し「こいつの落語は風間杜夫さんクラスに上手いね。相当、上手い」と絶賛した。

その上で「年金とか税金とか社会保険とか自分で落語を作ってですね、伝えることもできるんじゃないかと思うんです」と期待し「大変、魅力のある男です、森圭介は」と繰り返し絶賛していた。