高橋恭平がコワモテ最恐ギャップ男子に！映画『山口くんはワルくない』ファーストビジュアル＆超特報映像が公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

高橋恭平（なにわ男子）が主演を務める映画『山口くんはワルくない』が、2026年6月5日に公開されることが決定。合わせてファーストビジュアル＆超特報映像＆コメントが解禁となった。

■「コワモテ×関西弁男子」待望の実写化

本作は恋に夢見るヒロイン・皐（さつき）と、彼女の前に現れた転校生の“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリーで、斉木 優による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）が原作。

“コワモテ”な見た目とは裏腹に“優しくてピュア”な素顔を持つ山口くんのギャップに、「かわいくて、ニヤニヤが止まらない…」「大人が読んでもドキドキしちゃう」「アオハルの極み。こんな高校時代を送りたかった」など、現役の学生たちはもちろん、社会人や主婦など世代を超えてハマる読者が爆増中だ。

累計発行部数210万部を突破するそんな人気作品が、待望の実写映画としてスクリーンに登場。映像化された山口くんが一いったいどんな姿でときめかせてくれるのか、注目が集まる。

■高橋恭平が金髪コワモテ⇔ピュアで優しい最恐ギャップ男子に！

山口くんを演じるのは、なにわ男子のメンバーとしても活躍する高橋恭平。“キラキラ感”あふれる王道アイドルとして幅広い世代から愛されるグループのなかでも、甘い顔立ちと少年っぽい無邪気なキャラとのギャップで多くのファンを魅了している高橋は、まさに見た目の“ワルさ”と中身のギャップを持つ山口くんというキャラクターにぴったり。

映画『なのに、千輝くんが甘すぎる。』（2023年）、連続ドラマ『ストロボ・エッジ』（WOWOW / 25年）、映画『ロマンティック・キラー』（25年）と、少女漫画や青春漫画原作の実写化作品に欠かせない存在となっている彼が、今までにない新しいキャラクター“最恐ギャップ男子”をどう魅せるのか目が離せない。

さらに、大阪出身の高橋が披露するのは“コワモテ”なビジュアルに負けず劣らずのキレのある鋭い関西弁。高橋自身も「とにかくコワモテ、ギャップ、関西弁、ドスを効かせる感じを意識して演じました」とコメントしており、普段グループ活動などで見せるナチュラルなしゃべり方とはまったく異なる、あらたな“関西弁キャラ”としての魅力が存分に引き出される。

■鋭い目つきと関西弁に思わずドキリ

そして、本作のファーストビジュアルと超特報が解禁。

実写化された金髪×コワモテの山口くんが初披露となるビジュアルでは、鋭い目つきで「何見とんねん」とこちらを睨む高橋の姿が。「コワモテくんに恋するなんて――」というコピーからは、ここから始まる山口くんとの想像もつかない青春、そして恋のゆくえに期待が高まる。

超特報は、迫力たっぷりの大胆なアクションシーンから始まると思いきや一転、ヤクザでケンカも強いと噂の転校生・山口くんの本性は、ピュアで優しくて、照れると耳が赤くなる、そんな一面を持つ“ギャップ男子”であることが明らかに。「守るって言ったやろ」。そんな甘くてたくましい山口くんのひと言に心を鷲づかみにされる映像となっている。

ヒロイン目線で山口くんの魅力を紹介するプロフィールビジュアルも解禁となった。みんなが知らない山口くんの中身をこっそり紹介しており、ますます山口くんのことを知りたくなる内容が盛りだくさんとなっている。

転校してきた、コワモテ最恐ギャップ男子との出会いの先に待ち受ける青春ラブストーリー『山口くんはワルくない』は、2026年6月5日公開。