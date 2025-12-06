森崎ウィンと向井康二(Snow Man)がピュアなラブストーリーに挑んだ『(LOVE SONG)』の見どころを紹介。タイを舞台に、二人の想いが交錯する姿にキュンキュンが止まらない！
現在公開中の『(LOVE SONG)』は、森崎ウィンさんと向井康二(Snow Man)さんがW主演を務めた純度100%のロマンティックラブストーリー。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。
【写真】親友カイ(向井康二)に密かに思いを寄せるソウタ(森崎ウィン)
【ストーリー】
突如バンコク勤務を命じられた化学メーカーの研究員・ソウタ(森崎ウィン)は、渡航初日、大学時代に突然姿を消した初恋の人・カイ(向井康二)と偶然の再会を果たす。あのころ、カイが奏でていた切ないメロディは、今もソウタの心の奥で繰り返し響いていた。
カメラマンとして活躍し、趣味の音楽も続けていたカイは、思いがけない再会に心を揺らす。喧騒と静寂が交錯するバンコクの街で共に過ごすうちに、6年という空白の時間が次第に埋まっていく。
しかし、何事にも慎重なソウタは、かつてのカイへの叶わぬ片想いの痛みから、「この恋はきっと叶わない」と心に蓋をする。以前と変わらない態度で接しようとするが、異国で自立し、逞しくなったカイの姿に、思わぬ距離を感じてしまう。そして時折見せる、どこか物憂げな表情がソウタの胸に不安を募らせていく。
そんな中、カイが学生時代から作り続けていた“好きな人に最初に聴かせたい大切な歌”がようやく完成し、初めてライブで披露するという噂を聞き、ソウタの胸に行き場のない想いが押し寄せる。
お互いを想いながらも、すれ違ってしまう二人。その両片想いの恋はやがて…。
■向井康二が自身のルーツを活かした役柄に挑戦、新たな魅力を開花させた！
監督は、世界的なBLブームの火付け役となったドラマ『2gether』を手掛けたチャンプ・ウィーラチット・トンジラー。『2gether』は2020年2月にタイでの放送開始直後から、瞬く間に絶大な人気を得たタイBLドラマで、日本でも女性誌で特集が組まれるほど大きな話題を集めた。W主演を務めたブライトとウィンは『2gether』への出演を機に一躍人気スターに。『2gether』でタイプの異なる2人が、ピュアで甘い恋の駆け引きを見せる姿を描いたチャンプ監督が手掛けるとあって、『（LOVE SONG）』も情報解禁された瞬間から期待の声が上がっていた。
本作のW主演を務めたのは、共にアジアにルーツを持つ森崎ウィンさんと向井康二さん(Snow Man)。森崎さんはバンコクへの海外勤務を命じられた真面目すぎる研究員・ソウタを演じ、向井さんはソウタの初恋の人であり、バンコクでカメラマンをしながら音楽活動を続けている・カイを演じている。
恋に不器用で明るくまっすぐなソウタは森崎さんのイメージにピッタリだと思ったが、どこか影のあるミステリアスなカイと、向井さんがバラエティ番組などで見せているキャラが正反対だったことから、本作を観始めたときはそのギャップに驚いた。ところが、話が進んでいくうちにソウタがカイを見る目線と同じになり、気づけばクールなカイに恋をしていた。
タイ生まれの向井さんは自身のルーツを活かし、劇中では母の母国語であるタイ語での台詞のやりとりやギターの弾き語りにも挑戦している。本作で新たな魅力を開花させた“俳優・向井康二”の今後が楽しみになった。
森崎さんが演じるソウタは、とんでもなくかわいいキャラクターで癒やされる。ソウタが感情移入できる人物であることから、カイを長年思い続けてきた彼の姿を見て切ない気持ちになり、“ソウタの想いがカイに届きますように！”と祈りながら観てしまった。
そのほかのキャストには、ソウタの先輩社員・ジン役に及川光博さん、カイのバンド仲間・ワタル役にドラマ『ちはやふる-めぐり-』で注目を集める藤原大祐さん、ソウタとカイの再会を導くキーパーソン・ヒカリ役に『恋愛裁判』で主演を務めた齊藤京子さん、ソウタの母・泰子役に筒井真理子さん、そして、ソウタたちの現地のアテンド兼通訳のルーク役には、タイ・バンコクを拠点に活躍する日本人タレントの逢見亮太さんが扮している。
さらに、ドラマ『ラブ・バイ・チャンス/Love By Chance』で注目を集め、BLジャンルを代表する俳優のミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン、『2gether』に続きチャンプ監督作品には2度目の参加となるファースト・チャローンラット・ノープサムローンなど、タイ出身の俳優も参加している。
■ピュアで切ないラブストーリーと圧巻のライブシーンが観客の心を揺さぶる
冒頭からしばらくは、ソウタにそっけない態度のカイと、そんなカイを目で追ってしまうソウタの切ない場面が続くが、二人が夜のタイの街を楽しむ姿や、ソウタがカイの家を初めて訪れるシーンはイチャイチャの過剰摂取で思わず「これ以上はムリ！」と叫びたくなるほどのキュンを楽しめる(笑)。そこはぜひ期待してほしい。
また、本作のクライマックスとも言えるライブシーンでは、向井さんが実際に歌唱したテイクが劇中でも使用されており、彼のパフォーマンスや歌声からカイの心情がビシバシ伝わってきて、見事に心を揺さぶられた。
心温まるロマンティックムービーの本作。ぜひ劇場の大きなスクリーンで鑑賞してもらいたい。
文＝奥村百恵
(C) 2025『(LOVE SONG)』製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
