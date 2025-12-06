《新作》どれも美味しそーーーッッ♡ 食後のデザートは【ファミマ】の「棒アイス」に決めた！！

肌寒い冬の日も変わらず食べたくなるアイスは、食後のデザートにぴったり。温かい部屋の中で食べるアイスは、真夏に食べるアイスとはまた違う美味しさを楽しめます。【ファミリーマート】では、注目の新作アイスが続々と登場中。そこで今回は、どれも食べ逃せない「棒アイス」を紹介します。

植物性由来のやさしい味わい

植物性由来の原材料を使った商品を展開する、ファミマの「ブルーグリーンプロジェクト」。第7弾に登場した「植物生まれのアーモンドミルクバー 」は、アーモンドミルク由来の植物性アイスにアーモンドクラッシュを混ぜ込んだ、ナッツの風味を特徴とするアイスのよう。アーモンドミルク特有のさらっとした味わいが際立つ、ヘルシーな味わいに仕上がっていそうです。

アイスなのにまるで大学芋！？

@miki__iceさんが「外側の蜜風コーティングは甘じょっぱくて、これも大学芋っぽくてクセになる」とコメントするのは、大学芋の味と食感にこだわった「大学芋アイスバー」。中は黒ゴマ入りでねっとりした食感の安納芋アイス、外側は大学芋の蜜をイメージしたコーティングを重ねています。アイスには安納芋ペーストを使っているので、ひと口ごとにしっかりお芋感を味わえるはず。

冬にぴったりな真っ白チョコミント

「白いチョコミントアイスバー」は、ミントアイスもチョコチップも白一色になった、冬らしい見た目のチョコミントアイス。甘みの強いホワイトチョコチップを使用しているため、ミントアイスの清涼感に引けを取らないチョコの甘みを感じられるよう。スーッとするミント感とクリーミーなホワイトチョコの絶妙なバランスが楽しめます。

アーモンド × ホワイトチョコが相性抜群

@miki__iceさんが「ホワイトチョコのミルキーさにアーモンドの香ばしさがバランス◎です」と絶賛するのは「白いぎっしりたっぷりアーモンドバー」。アーモンドを混ぜ込んだバニラアイスをローストアーモンド入りホワイトチョコレートでコーティングしており、商品名の通り、ぎっしりたっぷりアーモンドを味わえるアイスバーになっています。

さっぱり系も濃厚系も揃う【ファミリーマート】の「棒アイス」。気になる商品をストックして、食後のアイスを気軽に楽しみましょう。

writer：河合 ひかる