ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢ÁêÍÕ²íµª¤é¤È¡È¥Ð¥ÐÈ´¤¡É¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¡ª¡¡¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï2026¿·½ÕSP¡ÙÍèÇ¯1.3ÊüÁ÷
¡¡2026Ç¯1·î3Æü18»þ¤è¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï2026¿·½ÕSP¡Ù¤òÊüÁ÷¡£¥Ð¥ÐÈ´¤Ä©Àï¼ÔÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¡¦ÁêÍÕ²íµª¤ÈÆ±¤¸Í½ÁªÏÈ¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÍÕ²íµª¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤ó¤Ê»Ñ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡¡¿·½Õ¹±Îã¤Î¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï¡Ù¤Ë»²Àï¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¡2012Ç¯¤ËÂè1²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢º£¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï¡É¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£
¡¡Ä¶¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Ð¥ÐÈ´¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Î¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊËÜ´ë²è¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ä¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤Î¡¢¡È¥Ð¥Ð¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¡É¤Ë»×¤ï¤ºÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦É½¾ð¤ä¡¢»ý¤Á»¥¤òÊÌ¤Î¿Í¤ËÅÏ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬»ý¤Æ¤ë¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ü¥¿¥ó¡É¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Ãµ¤¹»Ñ¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ëç¤Î¡È¥Ð¥Ð¡É¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ä¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤ÎËÜµ¤¤Î¶î¤±°ú¤¤¬ËÜÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡º£²ó¤âÍ½Áª5»î¹ç¹Ô¤¤¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤Î»î¹ç¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ð¥Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¡È¥¶¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡£ÇÐÍ¥¿Ø¤Î¤·Îõ¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î»²Àï¤¬·èÄê¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡ØVSº²¡¡¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¡2023Ä¶¹ë²Ú¿·½Õ3»þ´ÖSP¡Ù¡Ê2023Ç¯1·î3Æü¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖBABAº²¡×°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤ÎÁêÍÕ¤ÈÆ±¤¸Âî¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Î¥«¡¼¥É¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÊÌÚÂ¼¤Ï¡ËÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¡£°ìÊý¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¥É¥ó¤È¹½¤¨¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£
¡¡ÁêÍÕ¤ÈÌÚÂ¼¤é¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁªÂè5»î¹ç¡£ÁêÍÕ¤é¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¼é¤ë¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤é¤âÂè5»î¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¤Í¡Ä¡©¡×¤È¥É¥¥É¥¡£ÁáÂ®¡¢ÌÚÂ¼¤¬¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê»Ï¤áÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÇÈÍð¤Î¥Ð¥ÐÈ´¤ÂÐ·è¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÌÚÂ¼¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£ÁêÍÕ¤¬¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹ÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï2026¿·½ÕSP¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î3Æü18»þÊüÁ÷¡£
