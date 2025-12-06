ÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ2¥·¥ç¤ä¤«¤ï¤¤¤¤°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÏÃÂêÁûÁ³¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡¡55¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬MLB¸ø¼°¤Î¡È25Ç¯¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼100·æ¡ÉÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤äÆ°Êª¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤ê¤ÈÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â100Ëü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÄ¶¤¨¤ëÅê¹Æ¤òÏ¢Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¶á¤ÎÅê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î¼Ì¿¿¤ò°ìµ¤¸«
¢£WBC½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡
¡¡11·î25Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¡ÖThank you to all the fans for another great season. I¡Çll train hard and look forward to seeing you all next year.¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢ÍèÇ¯¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍèÇ¯3·î³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£Â³¤±¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÍê¤â¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎWBC¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼Ö¤Ç¥¹¥Þ¥Û¸«¤Æµã¤¤¤¿¡×¡Öº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö±þ±ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£É×ÉØ¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¡
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï11·î3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÃ«¤âËÜ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖThank you LA¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆÂ¿¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë²¿ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¡¡¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤¬µ±¤¤¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÂçÃ«¤Î°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤â
¢£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡¡
¡¡·ëº§Á°¤«¤éÂçÃ«¤Î¡ÉÁêËÀ¡É¤Ç¤¢¤ë°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â¡¢°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤òÄÁ¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÆ÷¤¤¤ò¤«¤°¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö½©¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸¤¤«¤¤Ç±Ë¤°¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¡
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿±Ñ¸ì¤Î³¨ËÜ¡ØDecoy Saves Opening Day¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹ÆÆâ¤Ç¤ÏËÜ¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¶á±Æ¤â¸ø³«¡£³¨ËÜ¤ÎÉ½»æ¤È¼Ì¤ë»Ñ¤ä°ìÀ¸·üÌ¿¸¤¤«¤¤Ç±Ë¤°ÍÍ»Ò¤¬¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥¹¥¤±Ë¤°¤Î¤¬¾å¼ê¡¡µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö³¨ËÜ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â³¨ËÜÈ¯Çä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷shoheiohtani¡Ë
