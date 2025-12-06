¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙÂè8ÏÃ Ã¯¤â¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ6Ç¯1ÁÈ¤Î¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¡Ê¤¤¡Ë¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬6Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÍÄÍ½ãµ®±é¤¸¤ëº£Ô¢
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£Æ±Áë²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¡£¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿´é¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£»ö·ï¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹âÌÚ¾¡Ê´ÖµÜ¡Ë¤È±î¶¶±à»Ò¡Ê¿·ÌÚ¡Ë¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤¬¡Ä¡£
¢£Âè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯Ã¼¤Ë¤·¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡£¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¹âÌÚ¡¢±à»Ò¡¢Î´¹°¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¤Î3¿Í¤Ë¡¢¸µ6Ç¯1ÁÈ¤ÎÅÚ²°¤æ¤¡Ê¹äÎÏºÌ²ê¡Ë¡¢ËÀî¸¸ã¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë¤â¶¨ÎÏ¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯ÈÈ¿Í¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹âÌÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃçÎÉ¤·6¿ÍÁÈ¤Ë¡¢¤â¤¦1¿ÍÃç´Ö¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿ÍÊª¡ÈÇî»Î¡É¤³¤È¿¹ÃÒÌé¤«¤éº¨¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¹âÌÚ¤¿¤Á¤Ï´í¸±¤ò´¶¤¸¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¿¹¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿±©Î©¡Ê¿¹Í¥ºî¡Ë¤ò½õ¤±¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢´Ö°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿¹¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢±©Î©¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼º°Õ¤ÎÃæ¡¢¹âÌÚ¤¿¤Á¤Ï·º»ö¡¦±§ÅÔ¸«¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤·ÈÈ¿Í¤Î´é¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¿¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤º¤ËÛ£Ëæ¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë»×¤¤Åö¤¿¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤éÈ´¤¼è¤é¤ì¤¿DVD¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤Ï¥Þ¥º¤¤²¿¤«¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎDVD¤¬º£¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»ö¾ðÄ°¼è¤ò½ª¤¨¤¿¹âÌÚ¤Ï¤Õ¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¤¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤«¡£Ã¯¤â¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ6Ç¯1ÁÈ¤Î¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË21»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÍÄÍ½ãµ®±é¤¸¤ëº£Ô¢
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£Æ±Áë²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¡£¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿´é¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£»ö·ï¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹âÌÚ¾¡Ê´ÖµÜ¡Ë¤È±î¶¶±à»Ò¡Ê¿·ÌÚ¡Ë¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯Ã¼¤Ë¤·¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡£¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¹âÌÚ¡¢±à»Ò¡¢Î´¹°¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¤Î3¿Í¤Ë¡¢¸µ6Ç¯1ÁÈ¤ÎÅÚ²°¤æ¤¡Ê¹äÎÏºÌ²ê¡Ë¡¢ËÀî¸¸ã¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë¤â¶¨ÎÏ¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯ÈÈ¿Í¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹âÌÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃçÎÉ¤·6¿ÍÁÈ¤Ë¡¢¤â¤¦1¿ÍÃç´Ö¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿ÍÊª¡ÈÇî»Î¡É¤³¤È¿¹ÃÒÌé¤«¤éº¨¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¹âÌÚ¤¿¤Á¤Ï´í¸±¤ò´¶¤¸¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¿¹¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿±©Î©¡Ê¿¹Í¥ºî¡Ë¤ò½õ¤±¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢´Ö°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿¹¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢±©Î©¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼º°Õ¤ÎÃæ¡¢¹âÌÚ¤¿¤Á¤Ï·º»ö¡¦±§ÅÔ¸«¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤·ÈÈ¿Í¤Î´é¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¿¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤º¤ËÛ£Ëæ¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë»×¤¤Åö¤¿¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤éÈ´¤¼è¤é¤ì¤¿DVD¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤Ï¥Þ¥º¤¤²¿¤«¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎDVD¤¬º£¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»ö¾ðÄ°¼è¤ò½ª¤¨¤¿¹âÌÚ¤Ï¤Õ¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¤¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤«¡£Ã¯¤â¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ6Ç¯1ÁÈ¤Î¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË21»þÊüÁ÷¡£