¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜ¡È¿·´¶³Ð¥É¥é¥Þ¡É¡Ø¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡ÙÂè8ÃÆ¡¡¼ç±é¡¦»³ËÜ¹Ì»Ë¡õ¼ç±é¡¦À¾Ìî¼·À¥¡ßÀõÍøÍÛ²ð¤Î¥É¥é¥Þ2ºî¤¬È¯É½
¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤é¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢12·î21Æü22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë2025¡¦Åß¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼ç±é¤ò¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢Âè2ÏÃ¤Ç¤ÏÀ¾Ìî¼·À¥¤ÈÀõÍøÍÛ²ð¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤Î¤ËÍ½ÁÛ³°¡¢ÉÔ»×µÄ¥Ð¥«¥ê¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¡Ø¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡Ù¤ÎÂè8ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊµÓËÜ¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¼ç±é¡¦»³ËÜ¹Ì»Ë¡Ë¡¢¡Ø¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¡¼¥¹¡Ù¡ÊµÓËÜ¡¦Èª²íÊ¸¡¢¼ç±é¡¦À¾Ìî¼·À¥¡õÀõÍøÍÛ²ð¡Ë¤Î2ºî¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ï¡Ø¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡£Åìµþ¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç¡¢ÎÄ½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¡¦»ûËÜ¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¡¢¼Ò°÷¿ôÌ¾¤¬¿Í¼Á¤È¤Ê¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¥Ó¥ë¤òÉõº¿¤·¡¢¸½¾ì¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿ç±Ãå¡Ê¤³¤¦¤Á¤ã¤¯¡Ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡£·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿Í¼Á¤Ï¡¢40Âå¤Î¾åÌî¡¢30Âå¤ÎÆ£ÌÚ¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¼Ò°÷¤ÎÃªºê¤Î3¿Í¡£¿Í¼Á¤¿¤Á¤¬¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤¹ç¤¦¤¦¤Á¡¢Ãªºê¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ã¦½Ð·×²è¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡Öº£²ó¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤è¤¯·º»ö¥É¥é¥Þ¤È¤«¤Ç¸«¤ë¡¢Î©¤Æ¤³¤â¤êÈÈ¤ä¿Í¼Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¼ç±é¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï ¡ØÀ¤³¦½é¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¯¤Á¤ã¤ó¤È·×»»¤µ¤ì¤¿¥È½ñ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤Ã¤È²á¤®¤Æ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥É¥é¥Þ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤Ï¡Ø¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¡¼¥¹¡Ù¡£¶¦Æ¯¤¤Ç²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«²È¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¸ò´¹¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÀµÈ¤Ð¤«¤ê¡£²ÈÄÂ¤ÎÉéÃ´³Û¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢²È»ö¤Î¡ÖÄ¢¿¬¹ç¤ï¤»¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÌÀµÈ¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÔ¸øÊ¿¤Ê¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ºÊ¤òÁê¼ê¤Ë¤Ò¤½¤«¤Ë¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¸ò´¹¡×¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ò»Å³Ý¤±¤ë ¡£
¡¡°ìÊý¡¢µ×Èþ¤Ë¤âÉ×¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÚ¼Â¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£AI¤Î·×»»¡¢Å°ÄìÅª¤Ê´Æ»ë¡ÄÉ×ÉØ¤Î°ÕÃÏ¤È°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁÔÀä¤Ê¡È¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¡¼¥¹¡É¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¼¡¤Î¸ò´¹¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡©
¡¡À¾Ìî¼·À¥¤Ï¡Ö¡Ø¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤ª¸ß¤¤¡ØÁê¼ê¤ËÂØ¤¨¤µ¤»¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦É×ÉØ¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡Ø¤¤¤Ä¤â¡¢»äÂØ¤¨¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È¤«¼ÂºÝ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦´¶À¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÃ¯¤«¤È½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÀõÍøÍÛ²ð¤Ï¡Öº£²ó¤Î»£±ÆÃæ¡¢´ðËÜ¥È¥¤¥ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÌòºî¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¢¤Þ¤êºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÊÒÉªÄ¥¤é¤º±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¼«¤é¤â¡ÈÁëÀè°ÆÆâ¿Í¡É¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ÎËë´Ö¤ËÅÐ¾ì¡£ÀÆÆ£Í³µ®¤¬±é¤¸¤ë¡È´é¤ò°ìÀÚ¸«¤»¤Ê¤¤Ææ¤Î½÷À¡É¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¡Ø¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë2025¡¦Åß¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î21Æü22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢À¾Ìî¼·À¥¡¢ÀõÍøÍÛ²ð¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£»³ËÜ¹Ì»Ë
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤óµÓËÜ¤ÎºîÉÊ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²¿ËÜÌÜ¤«¤Ç¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÌÇò¤¯¡¢ËÍ¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï ¡ÖÀ¤³¦½é¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¯¤Á¤ã¤ó¤È·×»»¤µ¤ì¤¿¥È½ñ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤Ã¤È²á¤®¤Æ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥É¥é¥Þ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£
¢£À¾Ìî¼·À¥
¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤ª¸ß¤¤¡ÖÁê¼ê¤ËÂØ¤¨¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦É×ÉØ¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢»äÂØ¤¨¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤«¼ÂºÝ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦´¶À¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÃ¯¤«¤È½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀõÍø¤µ¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÀõÍøÍÛ²ð
º£²ó¤Î»£±ÆÃæ¡¢´ðËÜ¥È¥¤¥ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÌòºî¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¢¤Þ¤êºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÊÒÉªÄ¥¤é¤º±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤È¤ÏÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¡Ö¥½¥Õ¥¡¤Ë¿²¤³¤í¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ëÆ°Êª¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÀ¾Ìî¤µ¤ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦½Ö´Ö¤ËÃËÀ¤Ï¹û¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¡¼¥¹¤ÇÎ¢¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤³¤ëÀï¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£¥Ð¥«¥ê¥º¥à
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¹±Îã¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¡£
¡Ø¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡Ù¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¹ç´Ö¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤«¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤«³°¿©¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¼ç±é¤¹¤ë»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÊÁ°¤âÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¤ªÏÃ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£²ó¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤è¤¯·º»ö¥É¥é¥Þ¤È¤«¤Ç¸«¤ë¡¢Î©¤Æ¤³¤â¤êÈÈ¤ä¿Í¼Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬Áø¶ø¤·¤¿¤é¡©¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤éËÉÈÈ°Õ¼±¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âè£¸ÃÆ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
