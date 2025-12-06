ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢MV»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÌ¥ÎÏÁ´³«¡¡Â¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×½¸¤Þ¤ë
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£ÄÔ´õÈþ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢¿åÃå»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡Èþ¥ª¡¼¥éÁ´³«¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡º£Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ2025 in ¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À´õ¶õ¡£²Æ¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯½é¥×¡¼¥ë¡¡¥Í¥¤¥ë²Æ»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¿åÃå»Ñ¤òÅê¹Æ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡12·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥·¥£¤ÎMV¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿´õ¶õ¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¡¡¤ß¤ó¤ÊMV¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡©¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´õ¶õ
2007Ç¯11·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£LUV½êÂ°¡£Êì¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£ÄÔ´õÈþ¡¢Éã¤ÏÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡£ºòÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë½é¤Î¡È´°Á´´é½Ð¤·¡É¤ò¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎSNSÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö´õ¶õ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@noa._.1126_¡Ë
¢£´õ¶õ
