¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡È·°¡ÉÇÈÎÜ¡¢¾×·â¥é¥¹¥È¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÀÚ¤Ê¤¤¥¦¥½¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÎÞ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤±¤É¡×¡ÖÇØÉé¤¤¤¹¤®¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡ÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤¬¤¢¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¾×·â¤¹¤®¤ÆÎÞ»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤±¤É¶ì¤·¤¤¡×¡ÖÇØÉé¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÎµÇÏ¡Ê¸þ°æ¹¯Æó¡Ë
¡¡·°¤¬¥Ë¥»¥Þ¥Þ¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³Ø¹»¤Ë¤âÊÝ¸î¼Ô¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¡£ÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤ÆÁ´¤Æ¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤¹çý³¤·Ã¡ÊÀî±É¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢·°¤Ï¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤ÈRAINBOWLAB¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥¦¥½¤òÆÍ¤ÄÌ¤¹¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»°¥Ä¶¶¿©ÉÊ¤¬RAINBOWLAB¤ÎÇã¼ý¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ëçý³¤·Ã¤Ï¤¤¤í¤Ï¤Î¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÏÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÏÍý»ö¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤¬·°¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¼áÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤í¤Ï¤Èçý³¤·Ã¤Î²ñ¼Ò¡¢Î¾Êý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¿µ¸ã¡Ê³Þ¾¾¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¤¤í¤Ï¤ØÄ¾ÀÜ¤ÎÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤ë¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·°¤Ï¼áÌÀ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ä³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿·°¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢Æü¹â¤¤¤í¤Ï¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ö¼Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤·¤«¤··°¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ¸ºß¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿çý³¤·Ã¤Î¼å¤ß¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢Èà½÷¤ò¶¼¤·¤Æ¥Ë¥»¥â¥Î¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë·°¤Ï¡¢çý³¤·Ã¤È¤¤¤í¤Ï¤ÏÈï³²¼Ô¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤«¤é·Ù»¡¤Ë¼«¼ó¤¹¤ë¤È¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹¤¤¤í¤Ï¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢·°¤¬¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì³Ø¹»¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¡£1¿Í¤Çºá¤òÇØÉé¤ª¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿·°¤Ï¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç°ì¶Ú¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¾×·â¤¹¤®¤ÆÎÞ»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö·°¤µ¤ó¤Î·èÃÇ¤Ë¹æµã¡×¡Ö¤¤¤¶¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤±¤É¶ì¤·¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡Ä¡©¡©ÇØÉé¤¤¤¹¤®¤ä¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
