¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡õ¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢Ä¶µ®½Å¤Ê¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Â¸½¡ª¡¡¡ØTHE MANZAI 2025 ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù12.7ÊüÁ÷
¡¡Ì¡ºÍ¤ÎÌ¾¼ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë ¥¹¥Þ¥É¥ê¡¡THE MANZAI 2025 ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡¢¤¢¤¹12·î7Æü19»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Î¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¡õÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È
¡¡º£Ç¯¤â¡¢¡ØTHE MANZAI¡ÙºÇ¹â¸ÜÌä¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢MC¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ê²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ë¤Î3¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Ì¡ºÍ³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¡¡³¤¸¶¤ä¤¹¤è ¤È¤â¤³¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¢¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥®¥ã¥í¥Ã¥×¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Æ¥ó¥À¥é¡¼¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¢ÃæÀî²È¡¢¶Ó¸ñ¡¢NON STYLE¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢Çú¾ÐÌäÂê¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥Ö¡¼¥Ö¡¼¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡Ê°Ê¾å¡¢¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î21ÁÈ¤Ë¡¢»öÁ°ÈÖÁÈ¡ØTHE MANZAI 2025 ¥×¥ì¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¡¿12·î6Æü13»þ35Ê¬¡Ë¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿1ÁÈ¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢ÁíÀª22ÁÈ¤Î¡ÈTHE MANZAI¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼î¶Ì¤Î¥Í¥¿¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥×¥ì¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤ª¤¾¤é¥â¡¼¥É¡¢¥ª¥Ã¥Ñ¥·¥çÀÐ¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¢¤°¤í¤¦¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Ñ¥ó¡¢¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢Æ¦Å´Ë¤¡¢¥à¥Í¥¿¡¢¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¡¢¥ê¥Ë¥¢¡Ê°Ê¾å¡¢¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î¼¡À¤Âå¤ÎÌ¡ºÍ»Õ14ÁÈ¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª¡¢´ÑµÒÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¤Ï¡¢12·î7Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Àèº¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢Æüº¢¡¢·à¾ì¤ò¼çÀï¾ì¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡È²¦Æ»¤ÎÌ¡ºÍ¡É¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥ì¥¢¤ÊÌ¡ºÍ¡É¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÌ¡ºÍ¤¬¼¡¡¹¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£Èá´ê¤Î¡ØTHE MANZAI¡Ù½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´22ÁÈ¤¬ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤ÎÌ¡ºÍ¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¹â¸ÜÌä¤ÈMC¤Î3¿Í¤âÂç³èÌö¡£¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡¢MCÀÊ¤«¤éÌ¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»Â³¤±¡¢°ìÊý¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÀõÁð¡Ê¡©¡Ë¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¤³¤¿¤Ä¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤ËÌ¡ºÍ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤¿¤±¤·¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ó¥Ó¤ËÂÐ¤·¡¢Åª³Î¤Ë¡¢¤«¤Ä°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢²¬Â¼¡õÌðÉô¤È³Ú¤·¤¤¡ÈÃæ·Ñ¥È¡¼¥¯¡É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢1972Ç¯¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡£º£Ç¯5·î¡¢¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤Ïº£²ó¤¬½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢1981Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø²ÐÍË¥ï¥¤¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë THE MANZAI 9¡Ù°ÊÍè¡¢44Ç¯¤Ö¤ê¡£1980Ç¯Âå½é¤á¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1ÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¶õÁ°¤ÎÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Î2¿Í¤¬¡¢È¾À¤µª¶á¤¯¤Î»þ¤ò·Ð¤¿º£¡¢¤½¤Î¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡ØTHE MANZAI ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÌ¡ºÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡´õÂå¤Î¥Ü¥±¡¦¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÌ¾¼ê¡¦Î¤¸«¤Þ¤µ¤È¤¬Ì¡ºÍ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¸å¤Ï¡¢ÌÁÍ§¡¦¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Èµ×¡¹¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Î¤Þ¤µ¤È¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆË¾¤à¤Ù¤¯¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤â½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¤ª¤µ¤à¤Ï¡Öº£²ó¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯½Ð¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë ¥¹¥Þ¥É¥ê¡¡THE MANZAI 2025 ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ12·î7Æü19»þÊüÁ÷¡£
¢¨¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡õ¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡Ê¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¡¢Î¤¸«¤Þ¤µ¤È¡Ë
¡¼¡¼44Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØTHE MANZAI¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ª¤µ¤à¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¸¿´¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢»Ò¤É¤â¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£ÃÆ¤±¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤Þ¤µ¤È¡ÖÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¡È¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤ÎÂè£±²ó¡ã¢¨1980Ç¯£´·î£±Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¡Ø²ÐÍË¥ï¥¤¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡THE MANZAI¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£²þ¤á¤Æ¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿È¿Ì¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢ËÜÈÖ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¢¤Î½Ð¤Ð¤ä¤·¡Ê¢¨¸¶¶Ê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤Î¡ØWhen You¡Çre Smiling¡Ù¡Ë¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²û¤«¤·¤¯¤Æ¡Ä¤¤¤ä¡¢²û¤«¤·¤ó¤Ç¤ë¾ì¹ç¤Á¤ã¤¦¤ó¤ä¤±¤É¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î²»¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¶»¤ËÇ÷¤ë¤â¤ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤ª¤µ¤à¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤è¤¦¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬½Ð¤Æ¤¿º¢¤Î¡ØTHE MANZAI¡Ù¤È¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤Þ¤µ¤È¡ÖÌ¡ºÍ¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¡Á¤¯¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤Þ¤¡¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¹Ôµ·ÎÉ¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¤«¤é¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡È¤³¤³¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡É»×¤¦¤Æ¡¢£²¥«½ê¤Û¤Éºï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ä¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¡Ê¥Ó¡¼¥È¡Ë¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¤ª¤µ¤à¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡£¼ã¼ê¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ï¡×
¤Þ¤µ¤È¡Ö¥Ä¡¼¥Ó¡¼¥È¡¢B¡õB¡¢¿ÂÎµ¡ÊÅçÅÄ¿Â½õ¡¦¾¾ËÜÎµ²ð¡Ë¡Ä¡Ê1980Ç¯Âå¡ËÅö»þ¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿£¶ÁÈ¤°¤é¤¤¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤Ï¡¢·ÝÎò¤Îº¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢¸ß¤¤¤ËÄÉ¤¤¤ÄÄÉ¤ï¤ì¤ÄÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¹ç¤Ã¤¿¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤«Ãç´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀïÍ§¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¤ª¤µ¤à¡Ö¤À¤«¤éÌ¡ºÍ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤â¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬Âµ¤Ç¸«¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤è¤±¤¤¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¡¢»×¤¦¤Æ¤Í¡£¤Û¤ó¤Þ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ÈËÍ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤Á¤é¤Á¤é¸«¤Ê¤¬¤éÌ¡ºÍ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¡È¤ª¡¢¤ä¤Ã¤¿¡ª¾Ð¤¦¤È¤ë¡¢¾Ð¤¦¤È¤ë¡ª¡É¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤Þ¤µ¤È¡Ö¼Â¤Ïº£²óÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥Í¥¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÙ¤«¤¤Ãæ¿È¤ÏÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ÀßÄê¤Ï¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê°ì½ï¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î¥Í¥¿¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª¤µ¤à¡ÖºÇ¸å¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤³¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡¢¼ò¤Ç¤â°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤Þ¤µ¤È¡Ö¤Ç¤âºÇ¸å¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ë¡ÈËÍ¤é¤ÎÌ¡ºÍ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ë°ì¸À¤ò¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Í¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤È¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆË¾¤à¤Ù¤¯¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤â½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ª¤µ¤à¡Öº£²ó¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯½Ð¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª¤¢¤Ã¡¢¤½¤ì¤ÈºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤À¤±¡Ä¡ÊÆ¬¤Ë¤²¤ó¤³¤Ä¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢Àå¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤¹¡Ë¡×
¡¼¡¼¤½¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸»ú²½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¤ª¤µ¤à¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç¡È¥³¥ó¡ª¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡Ê¤¿¤«¤Î¤ê¡¢¼þÊ¿º²¡Ë
¡¼¡¼¡ØTHE MANZAI¡Ù½é½Ð¾ì¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼þÊ¿¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á»Õ¾¢¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤µ¤ó¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤µ¤ó¡¢¤ä¤¹¤È¤â¡Ê³¤¸¶¤ä¤¹¤è ¤È¤â¤³¡Ë¤µ¤ó¡¢¡Ø£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÎÎòÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡ØTHE SECOND¡Ù¤ÎÎòÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ä¤³¤ó¤Ê¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÉñÂæ¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤«¤Î¤ê¡Ö¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿½½¸Ä¡¢²¿É´¸Ä¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡È¡ØTHE SECOND¡ÙÍ¥¾¡¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤À£±¸Ä¤·¤«À®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÍ¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¡×
¡¼¡¼ºÇ¹â¸ÜÌä¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÁ°¤ÇÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¿´¶¤Ï¡©
¼þÊ¿¡Ö¡È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤ä¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£º£²ó¡¢ÉñÂæ¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·MCÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤È¤â¤ÊÌ¡ºÍ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤«¤Î¤ê¡Ö³Î¤«¤Ë¡£ºÇ½é¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾·ÂÔ¾õ¤Ë¤â¡¢¡ÈºÇ¹â¸ÜÌä¡¦¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡É¤Ã¤Æ¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¡ÈÉô²°¡É¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ËÍ¤é¤È¤·¤Æ¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¼¡¼º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Í¥¿¤Ï¿·ºî¤Ç¤¹¤«¡©
¤¿¤«¤Î¤ê¡Ö¤¤¤¨¡¢¿·¥Í¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØTHE SECOND¡Ù°Ê¹ß¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥Í¥¿¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¼þÊ¿¡ÖËÜÅö¤ÏºÇ½é¡¢º£Ç¯£±Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Í¥¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¸õÊä¤¬£²ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ä¤±¤É£²ËÜ¤È¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Ü¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇµÞ¤¤ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Í¥¿¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Âç¤¢¤ï¤Æ¤Ç¡ØTHE MANZAI¡ÙÍÑ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤«¤Î¤ê¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥¤¥º¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡×
¼þÊ¿¡Ö¤¿¤À¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤ê´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤Ê¬¡¢£²¿Í¤È¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¼¡¼ºÇ¸å¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤«¤Î¤ê¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡ØTHE MANZAI¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¼þÊ¿¡ÖËÍ¤é¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¬¥ó¤µ¤ó¡É¤È¤«¡ÈÊñÃú°ì¡Ê¤Ä¤Ä¤ß¤Á¤ç¤¦¤¤¤Á¡Ë¡É¤È¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤±¤Ã¤³¤¦½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤â£±¿Í¡¢¿·¤¿¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
