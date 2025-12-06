³ÚÅ·¥É¥é1¡¦Æ£¸¶¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤«¤éÀ¾Éð¡¦º£°æ¤ÎÅêµåÆ°²è¤Ç¤È¤È¤Î¤¦¡¡ÆÈÆÃ¥ë¡¼¥Æ¥£¥óÌÀ¤«¤¹
¡¡³ÚÅ·¤¬5Æü¤ËÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÆ£¸¶¡Ê²Ö±àÂç¡Ë¤Ï¡Ö¼«¿®¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¼´¤ËÅìËÌ¤ÎÃÏ¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¿¿¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¡Ö13¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀºÇÂ®156¥¥í±¦ÏÓ¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò³ÎÎ©¡£ÅÐÈÄ2ÆüÁ°¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ÈÃº»ÀÀô¤ÇÂÎ¤òÀ°¤¨¡¢Á°Æü¤Î½¢¿²Á°¤Ë¤Ï¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦Åê¼ê¡×¤È¿´¿ì¤¹¤ëÀ¾Éð¡¦º£°æ¤ÎÅêµåÆ°²è¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¶á¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¤Ïº£°æ¤âÃ£À®¤·¤¿¡Ö¥×¥í½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö20Âå¤Î¤¦¤Á¤ËÂôÂ¼¾Þ¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë